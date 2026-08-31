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捷克河狸如「生態系工程師」 建造天然水壩對抗乾旱

中央社／ 布拉格31日專電

捷克夏季持續面臨乾旱問題。動物學家發現，河狸為了打造安全的水域環境，會利用水生植物、泥土等材料築起「天然水壩」，既能留住水分、形成濕地，讓珍稀動植物存活，也有助於當地生態環境對抗乾旱。

根據布拉格國際廣播電台（Radio PragueInternational）報導，位於捷克、奧地利與斯洛伐克三國邊界附近的索托克（Soutok）保護景觀區，在土地缺乏水分情況下，河狸建築的「水壩」卻能將水留在濕地、水池與部分草地中，使珍稀植物與動物得以在此存活。

河狸築造水壩，主要是為了提高水位、形成安全的水域環境，方便躲避掠食者、進出巢穴並取得食物。而這些天然水壩，也有助於改善當地生態環境。

動物學家尤雷切克（Rudolf Jureček）說：「河狸就是一種『生態系工程師』。尤其是在乾旱期間，牠是當地一項重要的因素，能留住水分，並改善棲地的狀況。」

保育人士估計，索托克以及鄰近的波德盧日（Podluží）地區約有500隻河狸。尤雷切克說，河狸在當地大量活動，可從牠們留下的氣味標記辨認出來。牠們會在由泥土與植被組成的小土堆留下來自肛門腺的氣味，藉此標記領域，那種氣味相當獨特。

河狸建造的水壩基本上為木製結構，高度從10多公分到最高約2公尺不等。尤雷切克說：「河狸會用一團團的水生植物或泥巴把水壩封住，尤其是在水流原本會穿過的地方。牠會用前腳把這些材料壓緊，形成一種泥土密封層。」

報導指出，由於河狸的活動，有些草地被水淹沒。對人類而言，這或許看起來像是一種不便，但對大自然及許多不同物種來說，這其實是不可或缺的。濕草地是某些物種唯一能夠生存的棲地，例如被稱為「大地榆」（great burnet）的深紅色植物。

尤雷切克說：「這裡到處都可以看到它。這是一種相當特別的植物，看起來好像已經開完花了，因為留下的是這些紅色的種子頭。稀有藍蝶（scarce largeblue）會依賴這種植物，而大地榆是其唯一的寄主植物。」

水資源管理專家貝爾卡（Ondřej Berka）表示，今年的乾旱已影響到一些地區，甚至當地居民都不記得曾如此乾燥，「一次性的乾旱不會造成太大的損害。令人擔憂的是，若我們正經歷的這種『災難性乾旱』一再發生，20年後可能會變成夏季的常態」。

科學家指出，若乾旱持續，當地動植物組成將逐漸改變。河狸雖能透過築壩留住水分、改善棲地，但隨著環境日益乾燥，牠們自身能否適應並存活下來，也成為另一項值得關注的問題。

捷克 生態 工程師

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