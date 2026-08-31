睡太多不好？研究曝周末「適當賴床」 補眠有助降低高血壓機率

多年來專家警告，週末若比平日睡得多，恐怕會干擾生理時鐘，對健康帶來負面效果。但1份新研究顯示，週末適當賴床反而可能有益健康，對於預防高血壓有幫助。

英國「衛報」（The Guardian）報導，以往專家強調，若要保持健康，擁有固定的就寢和起床時間很重要，並否定週末多睡可彌補週間睡眠不足的說法。

然而，韓國高麗大學（Korea University）研究員李娜媛（Nawon Lee，譯音）醫師在本屆於德國慕尼黑舉行的世界最大心臟病學會議、歐洲心臟學會（European Society of Cardiology，ESC）年會上發表的研究顯示，平均而言，週末補眠可讓高血壓機率降低6%。

週末補眠指的是週末比平日睡眠多出的時數。這項研究在7年間追蹤4萬名韓國成年人，結果還發現，上述補眠效果在活動量較低的人身上稍微更明顯，若他們週末多睡點，罹患高血壓機率會降低6.9%。

李娜媛並指出，分析顯示，理想的週末補眠長度是1小時27分鐘，可讓罹患高血壓機率降低達9%。但若補眠過多則可能有害，例如週末若比平日多睡4小時以上，罹患高血壓機率反而更高。

睡眠不足會導致血壓無法在夜晚睡眠期間下降，造成有更大機率發展出高血壓。李娜媛也說：「睡眠不足會讓身體承受額外壓力，導致心臟和血管必須不斷更努力運作，令血壓升高。」

因此她表示，規律睡眠作息依然重要，但適量補眠可能對身體有益，「具有保護作用」，尤其對週間睡眠不足的人而言，週末補眠帶來的益處，可能勝過作息變動帶來的傷害。

李娜媛表示：「人們不必因為週末多睡一點而感到懶惰或罪惡。如果平日沒辦法睡夠，週末補眠一些，可能正是身體彌補睡眠不足傷害的一種方式。」