2026寶可夢世界錦標賽精彩落幕！明年移師新加坡 紅髮艾德驚喜現身熱唱

全球寶可夢玩家本週末聚焦美國舊金山，2026寶可夢世界錦標賽暨首度登場的PokémonXP稍早完美落幕，除了各項賽事冠軍出爐，The Pokémon Company社長兼執行長石原恒和也在閉幕典禮上驚喜公布多項新消息，從2027年世界錦標賽、全新長篇動畫電影，到《Pokémon Champions》、《Pokémon GO》、寶可夢集換式卡牌遊戲等內容全面更新，為寶可夢30周年再添多項新作與玩法。

在閉幕式上官方率先宣布2027寶可夢世界錦標賽將移師新加坡舉行，賽事將在2027年8月13日至8月15日於Singapore EXPO登場，決賽則選在Singapore Indoor Stadium新加坡室內體育場進行決戰，詳細賽程與活動資訊將於日後公布。

寶可夢睽違多年的全新長篇動畫電影《Pokémon: Wild Card》也正式曝光，預計自2027年起陸續上映。故事將圍繞一名立志成為寶可夢集換式卡牌遊戲選手的主角，以及畫皮寶可夢謎擬Ｑ展開，並由STORY inc.與日本知名動畫工作室CloverWorks共同製作。

另一項動畫新作則是與英國知名動畫團隊阿德曼動畫合作的寶可夢故事集《荒誕冒險記 蔥遊兵與皮丘》，這部作品採用團隊擅長的定格動畫形式，以伽勒爾地區為舞台，融合喜劇與冒險元素，預計2027年於Disney+獨家推出。

遊戲更新同樣是本次活動的焦點，《Pokémon Champions》將於9月9日加入名字中帶有「Z」的超級進化寶可夢，包括超級路卡利歐Z、超級烈咬陸鯊Z與超級阿勃梭魯Z，並同步迎來戟脊龍、轟擂金剛猩等寶可夢，官方也預告席多藍恩未來將加入對戰陣容。

《Pokémon GO》則適逢推出10周年，官方宣布符合條件的超級進化寶可夢未來可使用第3個特殊招式，下一賽季起更能在GO對戰聯盟所有級別中登場，為對戰帶來全新策略與可能性。此外，裝甲超夢也將於近期回歸。

寶可夢集換式卡牌遊戲同步釋出多項新卡資訊，「超級路卡利歐Z ex」將加入遊戲，超級烈空坐ex、超級達克萊伊ex、超級甲賀忍蛙ex與超級基格爾德ex等MA（Mega Attack Rare）卡牌也將陸續登場。值得注意的是，此外，傳說的寶可夢雷公、炎帝與水君也將加入全新「ex★」系列，更多卡牌細節預計後續公開。

數位卡牌遊戲《Pokémon Trading Card Game Pocket》則宣布，自2026年10月起，下一個系列將正式加入雙屬性寶可夢，玩家未來在收集與組牌時將有更多變化。

多人對戰遊戲《Pokémon UNITE》也公布新角色陣容，莫魯貝可、顫弦蠑螈、雷伊布與火伊布即將加入遊戲，官方目前尚未公開完整技能組與定位，預計後續陸續揭曉。

本屆寶可夢世界錦標賽在歷經整天令人血脈賁張的賽事後，各項冠軍也正式誕生！電玩遊戲部門方面，孩童組由日本Kazuki Kage奪冠、少年組由英國Vikram Thiagarajan封王，大師組則由日本的Takuma Yamazaki拿下冠軍；卡牌遊戲部門孩童組、少年組及大師組冠軍分別為Yuta Araki、Jake Ng與Andrew Hedrick。此外，Pokémon GO由日本選手Hiroki「GGs489hiromaru」Yamauchi奪冠，Pokémon UNITE則由日本戰隊Zeta Division拿下世界冠軍。

而壓軸最大驚喜則是全球流行天王「紅髮艾德」Ed Sheeran無預警抱著吉他空降舞台，身為資深寶可夢鐵粉的他，除了演唱2022年與寶可夢聯手打造的專屬合作曲〈Celestial〉之外，更將原本熱力十足的寶可夢主題曲〈Gotta Catch ‘Em All!〉轉化為他的個人編曲風格，讓現場氣氛再度沸騰。

從競技電競、主機與手機遊戲，到動畫、集換式卡牌，寶可夢30周年一系列慶典仍持續帶給玩家們驚喜，隨著多款新作與更新內容陸續登場，寶可夢接下來的全球布局也更加值得期待。

2027寶可夢世界錦標賽將移師新加坡舉行，賽事將在2027年8月13日至8月15日於Singapore EXPO登場記者黃筱晴／攝影

2026寶可夢世界錦標賽各項冠軍正式誕生。記者黃筱晴／攝影

The Pokémon Company社長兼執行長石原恒和也在閉幕典禮上驚喜公布多項新消息。記者黃筱晴／攝影

2026寶可夢世界錦標賽完美落幕。記者黃筱晴／攝影