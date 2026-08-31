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日本知名景點「伊勢神宮」附近失火！商店街店鋪起火 火舌蔓延數棟建物

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日本知名景點「伊勢神宮」附近失火！商店街店鋪起火 火舌蔓延數棟建物

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
圖為去年5月日本三重縣伊勢市「伊勢神宮」附近的商店街。美聯社
圖為去年5月日本三重縣伊勢市「伊勢神宮」附近的商店街。美聯社

日本知名景點之1的三重縣「伊勢神宮」附近31日發生火災

根據日媒報導，伊勢神宮附近地鐵站「宇治山田站」旁的「明倫商店街」，31日下午失火。

當地119接獲通報後，出動多輛消防車趕往灌救，尚不清楚是否造成人員傷亡，或是否有人來不及逃生。

明倫商店街有多間老店，店鋪密集。

【中央社／東京31日綜合外電報導】

日本三重縣的明倫商店街今天下午發生火災，且地點在伊勢神宮外宮附近。當地消防單位表示，下午3時15分左右相繼接獲通報稱「店鋪起火」，已派出多輛消防車滅火。

日本電視台（Nippon TV）報導，火警現場位在伊勢市岩淵1地區，也就是在伊勢神宮外宮東側約600公尺處。

日本富士新聞網（FNN）報導，這條商店街老店林立，且店家密集，火舌蔓延到數棟建物，現場竄出濃濃黑煙。

消防單位表示，目前仍不知道是否有人受傷或是來不及逃命。

明倫商店街位在近鐵宇治山田站西側，自古以來就聚集著店家。

日本 三重 火災

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