日本知名景點「伊勢神宮」附近失火！商店街店鋪起火 火舌蔓延數棟建物

智利才剛經歷1990年代民主化以來最明顯的政治右轉。極右翼政治人物卡斯特（José Antonio Kast）在同年3月就任總統，卡斯特不僅對同為右派的前總統皮諾契（Augusto Pinochet）於1970至1980年代的軍事獨裁抱持相對友善的態度，同時也將控制移民、打擊犯罪與恢復秩序放在政治議程的核心。如果右派政治正在崛起，為什麼這名部落青年特別想要向我們強調的是「我們兩邊都不相信」呢？

2026-08-31 09:37