潛在人才庫 德國聯邦情報局科隆電玩展招募新血

德國聯邦情報局前進全球3大電玩展「科隆電玩展」招募人工智慧、軟體開發等科技人才，推出自製間諜遊戲吸引人才加入。情報局表示，電玩玩家熟悉科技、喜歡扮演不同角色及執行任務，對聯邦情報局來說是很有吸引力的招募對象。

全球3大電玩展之一「科隆電玩展」（Gamescom）於30日落幕，德通社（DPA）報導，負責海外情報工作的德國聯邦情報局（BND）今年在展場設立100平方公尺展位，招募年輕人才。

現場並推出德國聯邦情報局自製電玩「BND傳奇：黑盒行動」，玩家在遊戲中可化身特務，在虛擬世界執行秘密任務。

除了角色扮演遊戲，參觀者也能在展位透過短時間挑戰，測試自己的駭客及程式設計能力，並直接與聯邦情報局人員交流，現場也有來自人資部門的工作人員。

聯邦情報局發言人告訴德通社（DPA），科隆電玩展參觀族群是情報局相當感興趣的招募對象，電玩玩家通常對科技有高度興趣，也喜歡扮演不同角色、投入各種任務，「這和聯邦情報局所做的事情沒有什麼不同」。

發言人近一步指出，目前聯邦情報局正擴大招募資訊科技、尤其鎖定代理型人工智慧（Agentic AI）應用及軟體開發等領域的人才。

當前德國正進行戰後最大規模情報制度改革，聯邦政府8月中旬通過「情報機關法改革法案」草案，內容除增加情報機關應對威脅的反制主動性，也全面在法律上擴大情報機關科技情蒐權限，強化資料分析與處理能力，與德國聯邦國防軍的資訊交換機制。

改革法案需待德國國會通過，聯邦情報局發言人表示，現在招募的人才，未來將進入一個嶄新的德國情報系統。目前德國聯邦情報局約有6800名員工，總部位於柏林，另一個主要據點則位於慕尼黑附近的普拉赫（Pullach）。