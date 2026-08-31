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宇宙已知最大星系 直徑超出銀河系十七倍

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
西班牙天文研究指出， IC 1101星系主體直徑高達170萬光年，約為銀河系的17倍以上。（Photo by Jeremy Thomas on Unsplash under C.C License）
西班牙天文研究指出， IC 1101星系主體直徑高達170萬光年，約為銀河系的17倍以上。（Photo by Jeremy Thomas on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

宇宙中已知最大的星系有多大？西班牙天文研究指出，位於阿貝爾2029星系團核心的巨型椭圓星系「IC 1101」，其主體直徑高達170萬光年，約為銀河系的17倍以上。天文學家指出，該星系目前仍透過不斷吞噬周圍的小型星系持續擴張，展現出極端星系演化的最新樣貌。

技術釐清邊界範圍

ScienceAlert》報導，西班牙加那利天體物理研究所利用位於拉帕爾馬島的牛頓望遠鏡，拍攝到IC 1101至今最深層的影像。研究人員透過剔除前景恆星與星系中心強光的散射影響，成功測定其主體恆星結構邊界約為260千秒差距（直徑約170萬光年）。

如果將IC 1101放置在銀河系與仙女座星系之間，其龐大的主體結構幾乎能直接連通兩個星系之間的空間。專家指出，移除散射光後，星系外圍還顯露出不對稱的絲狀與羽毛狀結構，證實其邊界至今仍在不斷擴張。

吞噬鄰居持續成長

科學新聞網》報導，IC 1101距離地球超過10億光年，屬於星系團中最亮星系，其主體質量估計約為太陽的3.4兆倍。這類巨型星系主要透過多次合併與吞噬周圍較小的星系來成長，在天文學中被稱為「星系食人現象」(galactic cannibalism)。

雖然IC 1101已擁有極其龐大的體積，但研究顯示其邊界仍持續藉由累積周圍星系的殘骸而擴大。科學家德拉羅薩表示，IC 1101展現了極端星系演化的結果，某種意義上可視為「未來星系的縮影」，揭示了宇宙中巨型星系在長時間演化下可能達到的極限規模。

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