日灌3瓶能量飲！美28歲健身正妹心臟驟停過世 母籲正視危險性

日本「Harper's BAZAAR」雜誌引述外媒報導，美國佛羅里達州一名28歲女子凱蒂（Katie Donnell），於2021年8月與友人外出時突然翻白眼倒地昏厥。友人起初以為是中風，送醫後才證實為突發性心臟驟停。由於救護車抵達時無法順利插管，導致大腦長時間缺氧受損，在經過3小時搶救與長達10天的藥物誘導昏迷（Medically induced coma）後，身體器官持續衰竭且未曾甦醒，家屬最後只能痛心決定放棄急救並拔除呼吸器。

凱蒂平時熱愛健身、維持嚴格的有機健康飲食，外表活力十足。但是，她因身兼全職工作與學業而陷入過度疲憊，轉向高度依賴提神飲品。其男友透露，凱蒂每兩三天就購買4入裝能量飲料，每天最多豪飲3罐，甚至同時攝取大量咖啡與運動前營養補充品（Pre-Workout）。事後凱蒂媽媽更在她的車內清出大量空瓶，其中有3到4瓶是能量飲，表示她早已對高劑量刺激物成癮。

時隔三年半，現年63歲的母親蘿莉挺身沉痛呼籲大眾正視能量飲料的致命危害。她強調這類高刺激飲品極具危險性，稍不留意就會在轉眼間奪走年輕生命。醫學研究指出，部分能量飲料單罐咖啡因即高達200毫克，若混喝咖啡極易突破每日400毫克的安全上限，恐促使血壓驟升並誘發致命的心律不整。

有日本網友留言指出，市售能量飲料的單純咖啡因含量與一杯200毫升的咖啡相差不大，但因添加大量糖分與維生素，更容易產生快速吸收的即時提神感，並透露自己只敢在關鍵時刻飲用能量飲，清晨喝下一罐甚至能一路亢奮到深夜，「威力驚人簡直就像魔法藥水」，警惕大眾切勿過量飲用，以免造成無法挽回的結果。