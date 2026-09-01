目標死前花完錢！70歲單身翁豪奢5年嘆空虛 球友啟發「找到活過的證明」

據日媒THE GOLD ONLINE報導，當多數人正為「退休金不夠用」發愁時，部分坐擁豐厚資產的單身族，卻有「錢多到花不完」的另類煩惱。現年70歲的雨宮先生（化名）自大型企業退休時，手上擁有1.2億日圓（約台幣2,400萬元）的資產。他未婚、無子嗣且雙親已逝，房貸早已結清，每月還能領32萬日圓（約台幣6萬3千元）年金。毫無經濟壓力的他，退休時唯一的念頭就是：「在死前一定要把所有錢全花在自己身上！」

65歲退休後的5年間，他重新仔細裝修30歲左右購買的公寓、購入夢寐以求的德國名車，出國旅遊更指定搭商務艙、住高級飯店。不過，在滿足所有物質欲望後，隨之而來的卻是強烈的空虛感。

到了70歲時，他赫然發現資產仍剩近7,000萬日圓（約台幣1,400萬元），陷入「為了花錢而花錢」的迷惘。直到遇上同樣富裕的74歲球友啟發，對方直言七旬後物欲極低，不如將資產投入信賴的公益項目，「作為自己曾活在世上的證明」，雨宮先生才頓悟個人享受終有極限，決定留下長照費用後，將餘額投入公益。

此篇文也引來日本網友的討論與犀利吐槽。有網友先酸媒體：「該不會又是為了迎合愛看這類題材的退休長輩，編造出來的假想文吧？」不過該網友隨後也正色建議，既然已步入人生終章且資金充沛，眼光就不該只局限於自身，不如用來資助弱勢孩童；既然有的是時間，可以親自參與公益活動、監督善款是否有妥善運用而非遭人中飽私囊，「親身體驗幫助他人的踏實，再優雅迎向人生終點，也是很棒的選擇。如果我是億萬富翁，絕對也會這麼做。」