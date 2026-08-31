1家5口慶生同赴黃泉…大卡車司機看13秒影片釀6死 認開車習慣滑手機

根據日媒「每日新聞」報導，日本三重縣新名神高速公路隧道內在今年3月20日凌晨發生一件奪走6條人命的重大車禍，其中5名死者為來自靜岡縣的松本一家五口、分別是45歲的松本幸司、42歲的松本惠梨子及11歲、8歲與5歲的3名年幼子女。

一家人原訂深夜開車前往大阪環球影城（USJ）替孩子慶生，未料在隧道塞車車流尾端遭後方大卡車猛烈追撞起火，幸福家庭瞬間同赴黃泉。靈堂前並排著五個骨灰罈與放在箱中焦黑的手機、衣物，還供著USJ的玩偶，畫面令人鼻酸。

檢方調查指出，肇事的55歲大卡車司機水谷水都代，在事故發生前竟分心看著手機上的TikTok料理短片達13秒。水谷被告隨後被檢方依違反《汽車駕駛處罰法》（過失致死罪）正式起訴。全案於6月10日召開初審法庭，水谷被告當庭認罪。檢方在庭上宣讀其供述書內容，水谷坦承「平時開車只要沒在講電話，就會習慣性地看手機影片」。不過，當檢察官朗讀受害家屬字字血淚的悲痛聲明時，被告神情卻顯得異常淡漠，令到場旁聽的家屬悲憤痛批「連一滴眼淚都沒掉，根本感受不到絲毫反省與悔意」。

全案將於31日召開第二次審理，家屬沉痛要求被告深刻反省並說出真相。這起悲劇引發日本社會關注，網友痛心留言表示，光看靈堂照片連外人都忍不住落淚，重大車禍往往只讓受害者家屬一生承受痛苦，加害者毫無反省更是嚴重折磨，期盼司法與後續補償能給家屬一個交代，也祈求5位無辜逝者得以安息。