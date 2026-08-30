門打不開！日本樂高樂園潛水艇型車廂故障 11遊客看魚受困30分鐘

台灣一名前義消赴瑞士旅遊期間，意外在蘇黎世老城救人。瑞士媒體「20分鐘」（20 Minuten）報導，台灣人Peter C. 25日目睹一名男子在店內突然倒下，隨即上前施行心肺復甦術（CPR），成功挽救對方性命，現場警消和民眾同聲大讚「做得好」。這起「度假期間的英雄事蹟」也獲現場警方、救護人員及民眾讚揚。

2026-08-30 14:12