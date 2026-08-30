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門打不開！日本樂高樂園潛水艇型車廂故障 11遊客看魚受困30分鐘

中央社／ 東京30日綜合外電報導
日本名古屋市港區的「日本樂高樂園」（LEGOLAND Japan）發生遊樂設施故障，共有11名遊客一度受困。圖／取自日本樂高樂園官網
日本名古屋市港區的「日本樂高樂園」（LEGOLAND Japan）發生遊樂設施故障，共有11名遊客一度受困。圖／取自日本樂高樂園官網

今天下午，位於日本名古屋市港區的「日本樂高樂園」（LEGOLAND Japan）發生遊樂設施故障，共有11名遊客一度受困。所幸全員約30分鐘後獲救，無人表示身體不適。

日本放送協會（NHK）報導，日本時間今天下午3時40分左右，「日本樂高樂園」的警衛向消防部門報案，表示「遊樂設施的門無法開啟，乘客受困其中」。

消防部門說明，當時包括兒童在內共有11名遊客，一度無法離開遊樂設施的車廂。消防人員趕抵現場後破壞車門，約30分鐘後將11人全數救出。

警方表示，現場無人受傷，也無人反映身體不適。

根據該主題樂園官網資訊，這項遊樂設施讓遊客可以搭乘潛水艇型車廂，觀察水槽內的魚群。

樂高 日本 遊客

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