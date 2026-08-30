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厄瓜多因聖嬰現象宣布緊急狀態 拉丁美洲第5國

中央社／ 基多29日綜合外電報導
南美洲國家厄瓜多。 新華社
南美洲國家厄瓜多。 新華社

南美洲國家厄瓜多政府今天宣布，因氣候聖嬰現象全國進入緊急狀態，成為第5個拉丁美洲國家因此宣告全國或部分地區緊急狀態。官員並警告，這次聖嬰現象恐是有紀錄以來最強。

法新社報導，今年的聖嬰現象（El Nino）已對中美洲帶來重大衝擊，當地正苦於嚴峻乾旱，包括巴拿馬、宏都拉斯和薩爾瓦多都宣布進入緊急狀態。

在厄瓜多南方鄰國秘魯，也有1/3的城市宣布進入緊急狀態。當局並警告，強烈高溫和強降雨可能導致糧食短缺。

厄瓜多風險管理部（Ministry of Risk Management）表示：「因應聖嬰現象，對全國發布紅色警戒」。意味將啟動緊急應變委員會來協調預防性撤離及其他措施。

厄瓜多並預期，其東部的亞馬遜（Amazon）地區將遭遇乾旱及爆發野火。

聖嬰現象會導致赤道太平洋中部和東部的海面溫度上升，進而改變風向模式、氣壓及降雨。

科學家已預測，這次聖嬰現象將在今年底達到高峰，並造成明年全球高溫創下新紀錄。

厄瓜多 聖嬰現象 緊急狀態

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