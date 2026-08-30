聽新聞
0:00 / 0:00
厄瓜多因聖嬰現象宣布緊急狀態 拉丁美洲第5國
南美洲國家厄瓜多政府今天宣布，因氣候聖嬰現象全國進入緊急狀態，成為第5個拉丁美洲國家因此宣告全國或部分地區緊急狀態。官員並警告，這次聖嬰現象恐是有紀錄以來最強。
法新社報導，今年的聖嬰現象（El Nino）已對中美洲帶來重大衝擊，當地正苦於嚴峻乾旱，包括巴拿馬、宏都拉斯和薩爾瓦多都宣布進入緊急狀態。
在厄瓜多南方鄰國秘魯，也有1/3的城市宣布進入緊急狀態。當局並警告，強烈高溫和強降雨可能導致糧食短缺。
厄瓜多風險管理部（Ministry of Risk Management）表示：「因應聖嬰現象，對全國發布紅色警戒」。意味將啟動緊急應變委員會來協調預防性撤離及其他措施。
厄瓜多並預期，其東部的亞馬遜（Amazon）地區將遭遇乾旱及爆發野火。
聖嬰現象會導致赤道太平洋中部和東部的海面溫度上升，進而改變風向模式、氣壓及降雨。
科學家已預測，這次聖嬰現象將在今年底達到高峰，並造成明年全球高溫創下新紀錄。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。