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台灣辦桌菜飄香日本 龍蝦三明治驚豔賓客

中央社／ 東京30日專電
台灣國際美食創新交流協會日本分會29日在東京舉辦台灣美食交流活動，邀請台灣主廚以傳統辦桌料理為主題設計菜單。其中，台灣宴席常見的「龍蝦三明治」成為活動亮點，不少日本參加者首次品嚐。（台灣國際美食創新交流協會日本分會提供）中央社
台灣國際美食創新交流協會日本分會29日在東京舉辦台灣美食交流活動，邀請台灣主廚以傳統辦桌料理為主題設計菜單。其中，台灣宴席常見的「龍蝦三明治」成為活動亮點，不少日本參加者首次品嚐。（台灣國際美食創新交流協會日本分會提供）中央社

台灣國際美食創新交流協會日本分會29日在東京舉辦台灣美食交流活動，邀請台灣主廚以傳統辦桌料理為主題設計菜單。其中，台灣宴席常見的「龍蝦三明治」成為活動亮點，不少日本參加者首次品嚐，也有賓客餐後表示，希望主廚未來能到日本開店。

活動配合僑務委員會推廣台灣美食文化巡迴活動舉行，僑委組組長劉夏如、副組長李承芸、東京都江東區議員二瓶文隆，以及日本相撲力士東白龍雅士等人出席。

這次活動由台灣主廚江信毅與助理主廚呂偉嵩掌廚。有別於日本較常見的小籠包、魯肉飯及夜市小吃等台灣料理，菜單以台灣傳統辦桌菜為主軸，希望讓日本民眾認識台灣料理的宴席文化。

其中最具代表性的料理是「龍蝦三明治」。主廚將龍蝦肉製成內餡，搭配蔬菜及特調沙拉醬，包入吐司後裹漿油炸，外層酥脆，內餡則保留龍蝦鮮味。龍蝦三明治過去常見於台灣婚宴及辦桌場合，但在日本的台灣料理店中並不常見。不少日本食客表示是第一次吃到龍蝦三明治，對這樣的料理組合感到新鮮。

這次菜單還包括台灣冷筍、澎湖花枝丸、刺蔥金瓜蒸龍虎斑、山當歸椴木香菇燉雞湯、客家梅干扣肉，以及甜點楊枝甘露。為呈現更接近台灣辦桌料理原有的味道，這次使用的多項食材均從台灣運至日本，其中包括一些平時在日本不易取得的台灣特色食材。

活動現場氣氛熱絡，台日參加者席間不時交流料理的食材、味道及吃法。也有日本食客品嚐料理後向江信毅表示，希望他未來能到日本開店，讓日本消費者平時也有機會吃到龍蝦三明治及其他台灣辦桌料理。

台灣國際美食創新交流協會日本分會會長錢妙玲表示，日本民眾對台灣美食並不陌生，但目前許多人提到台灣料理，首先想到的仍是小籠包、魯肉飯或夜市小吃，因此這次特別介紹台灣料理較少在日本被看見的另一面。

她表示，台灣料理除了親民小吃，也有婚宴、喜慶及地方宴客時才會出現的大菜。這次選用龍蝦、龍虎斑等食材，也是希望透過食材與料理規格，呈現台灣辦桌文化重視宴客的一面。

台灣國際美食創新交流協會日本分會執行長張本龍珍表示，協會一直希望能在日本舉辦一場真正以台灣「辦桌」文化為主題的料理活動，因此這次從食材準備、菜單安排到活動推廣，都希望讓日本民眾接觸不同於過往印象的台灣料理。

江信毅表示，希望透過一桌料理，讓日本民眾不只品嚐食物，也能從不同食材認識台灣的山林、海洋及地方文化。

他表示，辦桌同時也代表台灣人招待客人的方式，希望日本民眾在品嚐料理的過程中，也能感受到台灣人熱情待客的一面。

龍蝦 辦桌 日本

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