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瑞士街頭台灣人CPR救人！警消路人齊讚3個字 英勇事蹟登當地媒體

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
瑞士媒體「20分鐘」報導，台灣人Peter C. 25日在瑞士蘇黎世老城區目睹一名男子在店內突然倒下，隨即上前施行CPR，成功挽救對方性命。圖／截自20 Minuten網站
瑞士媒體「20分鐘」報導，台灣人Peter C. 25日在瑞士蘇黎世老城區目睹一名男子在店內突然倒下，隨即上前施行CPR，成功挽救對方性命。圖／截自20 Minuten網站

台灣一名前義消赴瑞士旅遊期間，意外在蘇黎世老城救人。瑞士媒體「20分鐘」（20 Minuten）報導台灣人Peter C. 25日目睹一名男子在店內突然倒下，隨即上前施行心肺復甦術（CPR），成功挽救對方性命，現場警消和民眾同聲大讚「做得好」。這起「度假期間的英雄事蹟」也獲現場警方、救護人員及民眾讚揚。

事發當天下午約5時，Peter C.人在蘇黎世一家店內，突然看見另一名男子倒地。這名男子據稱也是外國遊客，疑似心臟病發作；「20分鐘」從相關影像判斷，事發地點應位於蘇黎世老城尼德多夫（Niederdorf）地區。

Peter C.過去曾在桃園市蘆竹義消服務約8年，期間接受急救訓練並學習心肺復甦術。面對眼前突發狀況，他立即運用過去所學展開搶救，為倒地男子施行心肺復甦術。

男子獲救後，現場警方、救護人員和圍觀民眾都對Peter C.迅速出手表示肯定，甚至當場高喊「做得好！」稱讚他的救援行動。

Peter C.之後也在Facebook分享這段經歷。他表示，自己在蘇黎世街頭遇到一名遊客突然心臟病發作，過去擔任義勇救護人員時學到的心肺復甦術，這次正好派上用場，「很高興能在瑞士幫上忙，我很自豪」。

「20分鐘」另向蘇黎世保護與救援局（Schutz und Rettung Zürich）查證，官方基於病患隱私，無法透露這起個案的具體情況，因此未證實男子是否確實心臟病發作，以及Peter C.的急救是否直接挽救其性命。

蘇黎世保護與救援局發言人格倫德爾邁爾（Marco Grendelmeier）表示，不論這起個案的實際情況如何，見義勇為在社會中仍具有重要價值，尤其發生醫療緊急狀況時，旁人願意伸出援手，確實可能因此挽救一條性命。

格倫德爾邁爾還說，這類突發狀況對第一線施救者而言往往伴隨巨大壓力，因此具備急救知識格外重要，不僅有助於知道該如何應變，也能讓施救者在緊急時刻更有把握。

瑞士 台灣人 CPR

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