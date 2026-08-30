日本福井縣一度發布最高級大雨警報 共34萬4225人避難

受鋒面與暖濕空氣影響，日本福井縣出現紀錄性大雨，福井市、大野市及勝山市一度發布最高等級的5級大雨特別警報，各地接連傳出災情，縣內共34萬4225人收到避難指示。

日本氣象廳表示，受到從日本海延伸的鋒面導入暖濕空氣等影響，東日本與西日本的大氣狀態極度不穩定，福井縣從29日晚間至30日早晨接連遭發展旺盛的雨雲籠罩。

截至上午10時的24小時累積雨量，福井縣勝山市達346.5毫米、福井市美山達312.5毫米、坂井市春江達305毫米、大野市達277.5毫米，均大幅超過往年8月整個月的降雨量，且全數創下有統計以來的新高紀錄。

氣象廳於上午4時30分對福井市、大野市及勝山市發布最高等級的5級大雨特別警報，呼籲民眾立即採取保命行動。

當地多條河川水位上升，流經福井市內的荒川發生氾濫，縣政府呼籲民眾確保自身安全。福井縣與石川縣部分地區也發布「等級4土石流災害危險警報」。

氣象廳在上午11時40分，將原先對福井縣福井市、大野市及勝山市發布的「等級5大雨特別警報」，調降為「等級4大雨危險警報」。

此外，由於先前降雨導致地盤鬆動，福井縣部分地區目前仍持續發布「等級4土石流災害危險警報」。氣象廳呼籲民眾持續保持嚴加警戒，防範土石流災害、低窪地區積淹水及河川氾濫。

福井縣傳出部分民宅積水及土石流災情，各地道路嚴重淹水，導致交通中斷或車輛受困。流經縣內的九頭龍川水位上升，河水混濁呈茶褐色。

災情方面，除了福井市發生1起土石流外，勝山市與大野市也發生了3起土石流災情。

此外，當地消防部門表示，福井縣內多處道路積水，其中在坂井市丸岡町，一名30多歲女性跌入淹水道路旁的水渠中而被送往醫院，傷勢目前尚不清楚。