暑假兒孫全不回家！74歲嬤超失落 1個意外邀約讓她轉念：沒回來也沒關係

日本一名74歲婦人洋子（化名）5年前喪夫，目前獨居，每月年金約18萬日圓（約新台幣3.8萬元），另有約1800萬日圓（約新台幣378萬元）存款。3年前，她賣掉原本的獨棟住宅，搬進設有餐廳、大浴場與工作人員的高齡者公寓。過去每到暑假，住在外縣市的兒女都會帶著孫子回來探望，沒想到今年女兒卻打電話告訴她：「今年可能沒辦法過去。」

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，女兒一家因孫子的社團集訓無法返家，兒子一家也碰上孩子才藝課與工作安排，兩家人都無法在暑假抽身。洋子掛掉電話後，看著冰箱上的8月月曆，過去每年都會寫著孩子返家的那幾天，今年卻一片空白。她甚至早已推掉其他邀約，只因一直認為「暑假孩子們會回來」。

直到8月某天，一名公寓住戶邀她參加夏日祭典。洋子過去從未參加，因為往年這段時間都留給家人，今年第一次答應赴約。當天她和同樓層住戶聊天兩個多小時，之後還被約去附近咖啡店。她這才發現，自己過去一直把公寓當成「只是住的地方」，從沒想過也能在這裡建立自己的生活圈。

到了盂蘭盆節，孩子與孫子仍沒有回來，但洋子並未像原先想像中那樣孤單。她上午和新認識的住戶外出，下午回家休息，也不再整天盯著「今年沒人回來」這件事。她坦言，孩子願意回來當然開心，但現在已能接受「有一年誰都沒回來也沒關係」，往後也不打算為了等待家人的行程，先把自己的月曆空下來。

台灣也有類似的高齡居住選擇。以公辦民營的「老人公寓」為例，多以能自理生活的長者為主要入住對象，部分設有公共空間與生活服務，讓長輩除了居住，也能和其他住戶互動。根據《橘世代》整理，目前全台包括台北陽明老人公寓、朱崙老人公寓、新北五股老人公寓等都有相關選擇，費用與入住條件依各機構而異；以台北市老人公寓為例，月租約1.3萬至2.8萬元。