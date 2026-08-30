月領年金2.9萬還資助6千元！73歲母拒再「贊助」 女兒竟回：這樣很困擾

一名73歲日本婦人節子（化名）喪夫後獨居，每月年金約14萬日圓（約新台幣2.9萬元），另有約1200萬日圓（約新台幣252萬元）存款。4年前，女兒因房貸與孩子補習費壓力大，向她開口每月支援3萬日圓（約新台幣6300元），她心疼孫子，便一口答應，沒想到這筆原本只打算支援到升學考結束的錢，一給就是近4年。

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，節子每年因此支出36萬日圓（約新台幣7.6萬元），4年累計超過140萬日圓（約新台幣29.4萬元）。對月領14萬日圓年金的她來說並不輕鬆，卻漸漸習慣一領到年金就先撥出3萬日圓給女兒，自己想買的東西延後、朋友邀旅行也婉拒，若生活費不夠，再從存款補。

直到今（2026）年春天，一名朋友邀她秋天去泡溫泉，節子又以「孫子還要花錢」為由拒絕，朋友忍不住反問：「妳還每個月在出喔？」這句話讓她頓時驚醒，回家後翻出存摺，才發覺援助已持續近4年，也第一次認真問自己：「我到底還要給多久？」

幾天後，節子主動告訴女兒，打算在今年夏天結束每月3萬日圓的援助。女兒一開始相當驚訝，甚至回她「突然這樣會很困擾」，一度讓節子動搖，但她最後仍表明，自己已73歲，也不知道未來醫療、生活還需要多少錢，希望女兒一家開始重新調整家計。

幾個月後，女兒夫妻縮減孩子補習科目、重新檢視固定支出，逐漸改成不再依賴母親每月3萬日圓的生活方式。到了8月，持續近4年的援助正式停止，節子也把其中一部分存起來作為家電與住宅支出準備，其餘則留作旅行、外食等生活支出。

援助停止後，節子與女兒、孫子的關係並沒有因此疏遠。某次女兒傳訊告知孫子在社團比賽表現不錯，她發現自己過去第一反應總是問「有沒有缺什麼」，如今卻只回一句「太好了」。節子坦言，以前被家人需要會讓她覺得自己很重要，但現在終於能接受「就算不再被依賴也沒關係」，也開始覺得自己的錢，同樣可以拿來過自己想要的生活。