「神韻」遭中國跨境鎮壓 紀錄片說真相引台僑共鳴

描繪美國神韻藝術團巡演並遭中國跨國打壓的紀錄片「堅不可摧」本週在溫哥華放映，許多民眾對神韻近幾年不斷遭受炸彈威脅和生命恐嚇感到震驚，觀影的台灣僑胞對神韻的處境心有戚戚焉，稱中國越是打壓，越是要無畏無懼。

2006年於紐約成立的神韻藝術團，20年來在全球30多個國家逾200個城市巡演，用舞蹈藝術傳遞中華傳統文化和宗教信仰自由，但中國政府不斷升級打壓行動，從2024年開始，針對神韻即將演出的城市發出匿名炸彈恐嚇或威脅當地政府要取消神韻演出。

例如今年3月原定在多倫多四季藝術中心的演出就因炸彈威脅而被迫取消，事後還有人公開吹噓：「多倫多四季之戰是我最成功的一次…美利堅FBI都拿我沒辦法」，並自稱其行為是「為了我的祖國和共產黨的榮耀」。但神韻在6月重返多倫多完成演出場次。

今年4月神韻在溫哥華演出前，不僅接獲虛假炸彈的威脅，中國駐溫哥華領事館人員還向市政府職員施壓，希望能取消神韻演出，最終都未能阻止神韻登台。

神韻領舞演員蔡翹楚對中央社表示，每一次登台，對所有演員來說，不僅是展現經年累月訓練下所達到的舞蹈藝術之美，更是體現個人強大信念的時刻。「正是如此，我們更希望透過這部電影，讓人們了解神韻演出的初心以及20年來走過的歷程。」

加拿大前國會議員安德斯（Rob Anders）在擔任國會議員期間就非常支持台灣、從不吝於批評中共政權，他說其家人在東歐經歷過共產主義統治下的苦難，所以他非常理解當今中國共產黨的壓迫手段以及對世界所造成的影響。

多名溫哥華台灣僑胞觀賞「堅不可摧」並與演出團隊交流，彼此都很有共鳴。僑務委員張亦凱說：「我知道神韻在台灣的演出也曾被炸彈恐嚇過，但神韻和台灣人都無畏無懼。長年以來，中國持續透過軍事威脅、外交打壓與認知作戰對台灣進行恫嚇，台灣從未退縮過。」

行政院顧問張理瑲對神韻所獲得的國際支持感到佩服。「每一年的神韻演出都吸引許多白人到場觀賞，『堅不可摧』電影也獲得主流媒體極大關注，我覺得台灣的多元文化、民主自由和抵抗中國的韌性都值得世人關注，我們應該推廣，說好台灣故事。」

駐溫哥華經濟文化辦事處處長劉立欣說，中國的跨境鎮壓手段推陳出新，今年稍早通過的「民族團結進步促進法」實質上就是利用法律工具持續進行政治迫害、跨國鎮壓與強制同化。

她說，面對北京的干預和打壓，最有效的方式就是正面反擊，「加拿大和台灣都遭遇過中國的霸凌，民主社會要團結起來對抗北京惡勢力」。