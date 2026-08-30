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越南古螺城逾兩千年拚申遺 從防禦要塞到文化象徵

中央社／ 河內30日專電

河內近郊的古螺城遺址有逾兩千年歷史，是越南最古老的防禦型都城與東山文化重要實物證據，深深融入當地居民信仰。政府現正全力籌備推動申請列入聯合國教科文組織世界遺產名錄，居民告訴中央社，因這座古城歷史而自豪。

越南新聞網14日報導，升龍-河內遺產保護中心近期與越南歷史科學協會合作舉辦研討會，邀請歷史文化專家學者，為古螺城遺址（Cổ Loa Citadel）提交聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產名錄申請做準備。

位於首都河內以北約30公里的古螺城約建於西元前3世紀，是越南歷史上甌雒國（Âu Lạc，又作甌駱）的首都。938年吳權終結西漢以來中原千年的直接統治、建立越南自主政權，其都城也選在這裡。

中央社記者22日走訪古螺城，部分區域正在維修。當天下著細雨，更為這座充滿歷史與故事的古都增添詩意。古螺遺址群包含考古遺址、防禦工事及歷史建築古蹟，指定保護區面積逾800公頃，為越南最古老、規模最大的防禦型都城。

當地導遊阮青松（Nguyễn Thanh Tùng）向中央社說，古螺城是越南歷史建國第二個朝代的首座都城，當時第一位國王叫做安陽王（An Dương Vương）。如今雖原貌可能已不復存在，但仍有許多數百年前重建的廟宇和佛寺用以祭祀。

依據遺跡判斷，古城原至少有3層夯土城牆，結合高大土牆與相互連結的水渠護城河，兼具防禦與水利運輸功能，反映當時高超建築技術與中央集權組織能力，古城也因由內而外呈螺旋狀的城牆而得名。

遺產保護中心主任阮清光（Nguyễn Thanh Quang）在研討會中表示，古螺不僅是軍事要塞、都城和古代聚落，展示人類居住、生產活動和自然環境間的相互關係，也標誌社會權威和階級分化的提升。

阮清光說：「古螺是東山文化早期國家形成的重要實物證據，反映了冶金技術、水稻種植、水路運輸、軍事技術和社會組織等方面的融合。」

東山文化（Đông Sơn）是鐵器時代發源於越南北部紅河地區的史前文化，繁盛於公元前700年到公元前後，影響區域擴及東南亞乃至印度-馬來亞群島。

古螺城於2012年被政府評定為國家特別遺蹟，城內至今保存有安陽王廟、寶山寺，以及紀念成為政治與愛情犧牲品安陽公主的媚珠庵（Am Mị Châu）等古蹟。

此外，城內保存著兩千多年來人們居住與進行宗教活動的空間，古城門、古蹟錯落在民宅之間。

在曹魯將軍廟做了20多年志工的居民阿姨告訴中央社，政府正向聯合國教科文組織申請認證，到時這一區可能全會拆遷。

不過她和一旁居民說：「我們覺得完全沒問題，若真的要拆遷、該搬走，阿姨們隨時準備好，不用擔心什麼賠償問題。畢竟國家有需要，我們本來就應該配合、做點犧牲。」

身著傳統服飾的安陽王廟方人員告訴中央社，古螺城特色之一，是上千年來延續至今的節慶。每年農曆正月初六都會舉辦盛大的廟會祭典，紀念安陽王當時遷入古螺城禁宮。

他說，這是一處歷史悠久的古蹟遺址，早已融入古螺村居民的血液裡。當地甚至流傳一句俗諺：「寧可拋棄子孫，也不能錯過正月初六的節慶」。

提及申請世界遺產，他說：「這對全體老百姓來說是一件非常值得高興的事，因為這意味著我們的古蹟已經被全世界所熟知了。它是歷史證明，具有特殊意義且早被列級的歷史遺跡，獨一無二。若能獲得聯合國教科文組織認證為世界級遺址，不僅能讓人感到無比歡喜，也是一定會達成的結果。」

古螺城不僅是越南史前文明的遺跡，也訴說著凝聚民族自豪的傳說。阮青松說：「我們雖然只是一個從戰爭中起步的小國，但我們非常自豪，因我們擁有3000多年的悠久歷史。不是說我們比別人優秀，但每當我們去到其他現代、進步的國家，回看我們自己，完全不必感到羞愧。我們以身為越南人感到自豪，因我們有著屬於自己的潛力。」

他說：「若古螺城能獲得聯合國教科文組織認證，對越南人來說會是非常棒的消息。之後人們來越南，不只知道下龍灣是聯合國認證的世界遺產，也能知道古螺城。古螺城代表人類文化遺產，而下龍灣則是自然遺產。這真的很棒，對我們來說會是個好消息。」

越南 文化 河內

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