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台裔作家首入圍德國圖書獎 廖樂薇以小說書寫台灣民主

中央社／ 柏林29日專電
台裔德國作家廖樂薇首部長篇小說Glaszeit（暫譯：玻璃時代）以台灣為故事背景，入圍2026年德國圖書獎長名單。廖樂薇表示，希望透過小說讓台灣民主運動的部分歷史被更多人看見，也期待更多台灣題材作品在德語世界出版並受到閱讀。中央社
台裔德國作家廖樂薇首部長篇小說Glaszeit（暫譯：玻璃時代）以台灣為故事背景，入圍2026年德國圖書獎長名單。廖樂薇表示，希望透過小說讓台灣民主運動的部分歷史被更多人看見，也期待更多台灣題材作品在德語世界出版並受到閱讀。中央社

台裔德國作家廖樂薇以台灣為背景的首部長篇小說Glaszeit（暫譯：玻璃時代），入圍2026年德國圖書獎長名單，成為首位獲提名的台裔作家。她接受中央社訪問表示，台灣主權面臨威脅長期縈繞在她心中，希望透過小說讓台灣民主運動歷史被更多人看見。

德國圖書獎（Deutscher Buchpreis）是德語文壇最重要文學獎項之一，每年評選年度最佳德語小說。今年評審從205部作品中選出20部進入長名單，廖樂薇（Leh-Wei Liao）處女作Glaszeit（暫譯：玻璃時代）名列其中。

Glaszeit以台北為主要故事場景，年輕醫師Novana離開科隆前往台北，在新生兒加護病房工作，並意外重新遇見18年前將她留在德國的台灣藝術家母親March。

Novana後來結識政治運動者Sihan，兩人逐漸產生感情。小說透過母女關係、愛情、醫療工作及政治運動等不同線索，書寫女性、傷痛與歸屬，也將台灣面對的不確定未來帶入德語文學。德國圖書獎官方介紹形容，「作品探問在這樣的時代中，什麼值得人們為之奮鬥？」

為何將第一部長篇小說的故事背景放在台灣？廖樂薇告訴中央社，台灣對她而言是很自然的故事背景，因為台灣主權受到威脅，長期以來一直是她關注的議題。由於家庭背景，自己很早便接觸相關議題，成年後則更深入了解台灣民主運動歷史。

「我對草根運動的傳統深感著迷。」廖樂薇說，今日民主台灣的形成，背後經歷許多抗爭，她對這些歷程感到敬佩與感動，也希望透過小說，讓其中一部分被更多人看見。

除了台灣民主運動，貫穿Glaszeit的另一個核心概念是脆弱。廖樂薇告訴中央社，她對人們如何經歷脆弱特別感興趣，這個概念一方面反映在女主角Novana的人生經歷，以及小說中的新生兒病房；另一方面也延伸到政治層次，連結台灣面臨的現實處境。

她進一步表示，自己並不把台灣問題視為一個侷限於特定區域的議題，而是「當代具有普遍性的衝突」。

Glaszeit是廖樂薇的第一部長篇小說。她1993年出生於德國哥廷根（Göttingen），本職為醫師，目前也在卡塞爾（Kassel）學習視覺藝術，2022年開始文學創作，過去曾在多本文學刊物發表作品。

談到處女作便入圍德國圖書獎，廖樂薇坦言，儘管她原則上對「讓文學作品彼此競爭」抱持批判態度，但得知入圍時，個人仍感到欣喜若狂。這部作品的入圍也讓書中探討的議題，包括台灣，能見度提高。

廖樂薇說，「文學永遠也是一種對話的邀請」，希望未來有更多人討論這部小說，也期待更多與台灣相關的書籍能在德語世界出版並被讀者看見。

德國圖書獎今年長名單共有20部小說，最終得主將於10月法蘭克福書展期間揭曉。廖樂薇也將參加書展相關活動，並造訪台灣館，與小說主角Novana母親的故鄉台灣再度相遇。

德國 小說 作家

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