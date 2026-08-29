聽新聞
0:00 / 0:00
靠街頭乞討維生 老婦租屋處孤獨死…家中搜出近百萬現金驚呆鄰居
印度卡納塔卡邦曼迪亞（Mandya）一名靠乞討維生的老婦日前過世，當地居民前往查看住處時，竟在她的家中發現大量現金，初步估計超過300萬盧比（約新台幣99萬元），且屋內還有約20袋現金尚未清點，讓當地居民相當震驚。
據外媒《India Today》報導，這名女子名叫胡爾・烏妮莎（Hoor Unnisa），獨自住在古塔魯（Guthalu）地區的一處租屋。她與妹妹兩人都未婚，妹妹約2年前過世後，胡爾便一直獨居。
最近，胡爾因年老引發的健康問題過世，居民在進入屋內查看後，意外發現數十袋裝滿現金的袋子。當地社區領袖初步估計，屋內至少有超過30袋現金，其中約8萬至9萬盧比（約新台幣2.6萬至2.9萬元）已於當天完成清點，其餘約20袋仍有待進一步確認。
由於胡爾生前主要靠乞討維持生活，家中竟藏有如此大量現金，消息曝光後讓當地居民相當意外。目前實際金額仍未完全清點，因此尚無法確認她究竟累積了多少財富。
為了妥善保管這筆現金，當地居民隨後將錢交由古塔魯的清真寺暫時保管，同時通知胡爾的親屬前來處理。當地穆斯林社區領袖表示，待親屬抵達後，會將剩餘袋子逐一打開清點。
至於這筆錢最終由誰取得，則要等親屬到場、確認全部現金數目後，再進一步決定。在此之前，現金將暫時由清真寺代為保管。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。