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菲律賓連日大雨成災 至少40死、800萬人受影響

中央社／ 馬尼拉29日專電

菲律賓自8月初以來接連受到颱風與西南季風影響，持續降下大雨，截至今天已累計造成至少40人喪生、逾800萬人生活受影響。氣象單位警告，呂宋島多地仍將持續出現大雨，災情恐進一步擴大。

菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）中午災情報告顯示，從8月初迄今，接連多場颱風及西南季風累計奪走32人性命，以呂宋島北部班蓋特省（Benguet）最多，計15人死亡，主因多為山崩及土石流。

另一方面，菲國海岸防衛隊（PCG）通報，一艘載有13人的機動船27日遭遇強風及惡浪，在三描禮士省（Zambales）馬帕努伊佩湖（Mapanuepe）翻覆，截至今日已確認8人死亡、1人失蹤，4人獲救。

若將NDRRMC報告中列出的死亡人數與馬帕努伊佩湖船難罹難人數相加，菲律賓近期因惡劣天候相關事件而喪生菲律賓民眾，至少達到40人。

根據NDRRMC災情報告，包括大馬尼拉地區（NCR）在內的10個行政區，約有800萬人的生活受到惡劣天候影響，其中有2萬5800人仍棲身於臨時收容所。

災害也造成價值約61.1億披索（約新台幣31.07億元）基礎建設損失、約23.2億披索農業損失、2900棟房屋受損，117個城鄉已宣布進入「災難狀態」。

菲律賓氣象局（PAGASA）今天對呂宋島多地發布大雨警報，預測西部沿海省分直到明天中午的累積降雨量可達100至200公釐，大馬尼拉地區則可達50至100公釐。

大馬尼拉地區自今晨開始即一直下雨，多處發生積水，部分街道水深及胸。

菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）也針對呂宋島中部的皮納土波火山（Mount Pinatubo）及呂宋島中南部塔爾火山（Taal Volcano）發布火山泥流警報，警告豪雨可能將火山沉積物沖入河川，形成泥流。

連日積水也帶來公共衛生風險。衛生部資料顯示，光是7月26日至8月8日期間，各地累計通報495例鉤端螺旋體病，致死率大約6%。專家警告，此種疾病與接觸受污染洪水及土壤有關，由於多處嚴重淹水，病例可能增加。

菲律賓

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