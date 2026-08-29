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雲霄飛車奪命事故！美22歲畢業生頭部撞擊腦出血亡 醫：腦袋幾乎被撕裂

香港01／ 艾曼達
美國知名主題樂園六旗魔術山發生1起奪命事故。示意圖／ingimage
美國知名主題樂園六旗魔術山發生1起奪命事故。示意圖／ingimage

美國知名主題樂園六旗魔術山發生1起奪命事故。1名剛畢業的22歲男子乘坐園內著名雲霄飛車「X2」，其間一度有劇烈衝擊，導致其頭部撞擊頭靠；下車後，男子臉色突然發紅並暈倒在地，送院搶救翌日不治。驗屍報告證實死因為頭部遭受鈍器創傷，醫生更指雲霄飛車衝擊力極大「幾乎將他的腦袋撕裂」。目前家屬已向法院提出訴訟，控告樂園及設施製造商設計缺陷。

X2」雲霄飛車甩動極劇烈 尾段突向前衝撞重創頭部

綜合外媒報導，事發於2022年6月23日，死者為22歲的聖地亞哥州立大學畢業生克里斯托弗·霍利（Christopher Hawley）。事發當天他與弟弟（Alex）及表親一同前往六旗樂園遊玩，弟弟回憶「當時乘坐X2雲霄飛車的過程真的很猛烈，我們整個人被甩來甩去」。他指出，雲霄飛車在接近尾聲時出現1次極劇烈的向前衝擊，導致乘客頭部被強力甩向後方，重重撞擊座位頭靠。

死於頭部鈍器傷 醫生：腦袋幾乎被撕裂

克里斯托弗下車後身體隨即出現不適，不但面色通紅，走路時更需扶着欄杆前行，沒過多久他便昏倒在地。克里斯托弗被緊急送往附近醫院搶救，醫生發現其腦部出現大面積出血和嚴重損傷，最終翌日宣告不治。

洛杉磯縣法醫辦公室事後將死亡認定為意外，指死因是遊樂設施事故造成的頭部鈍器傷。死者父親威廉（William）透露，醫生形容克里斯托弗傷勢如同「嬰兒搖晃綜合症」，指雲霄飛車撞擊頭部的力量極大「幾乎將他的腦袋撕裂」。死者母親亦痛心表示，原本4人的家庭瞬間變成3人，他們永遠失去了一部份。

同款雲霄飛車再爆事故 官方已介入調查

據報導，今年7月同一座「X2」雲霄飛車再次發生乘客乘坐後失去意識事故。加州職業安全與健康部門已介入調查，該款雲霄飛車目前已暫停開放。

家屬現已正式向法院提告，指控「X2」雲霄飛車存在設計缺陷，樂園未安全運營且未充分發出危險警告；六旗樂園方面則拒絕就訴訟作出具體回應，亦未公開說明事發當天雲霄飛車是否存在機械異常。案件預計於今年9月進入陪審團審理階段。

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文章授權轉載自《香港01》

雲霄飛車 命案

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