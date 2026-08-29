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防恐龍家長擾教師 日本要求各地學校制定對策

中央社／ 東京29日綜合外電報導

日本政府文部科學省28日通知日本各地的教育委員會（相當於教育局），為了保護教職員面臨家長、地區居民等人的謾罵與不當要求，學校建立對策與機制的因應指南。

日本電視台（Nippon TV）與時事通信社報導，日本即將在10月施行修正後的勞動施策綜合推動法，所有事業主有義務制定防止「顧客騷擾」的措施。對此，文科省（相當於教育部）也要求各間學校明文規定保護教職員的方針以及成立洽詢窗口，還有能與警方及律師合作的機制。

文科省的指南把家長與區域居民定位成「支持學生等人成長的重要夥伴」，不過也有學校難以回應的要求。指南記載，學校要誠摯地面對意見與期望，若家長與區域居民出現逾越「社會共識」範圍的言行，將堅決因應。

指南舉例，逾越「社會共識」範圍的言行包含：「大聲威嚇教職員與周邊人士」、「無正當理由要求換班、更換班導或是辭退班導」、「擅自對教職員錄音錄影」、「在社群媒體上公布教職員的隱私資訊」、「頻繁且長時間打電話給教職員」。

指南要求各地教育委員會，事前明文規定因應這些狀況的方針，像是「拒絕與對方交涉後錄音」、「若對方反覆要求的話，要求對方在一定的時間離開，或是掛斷電話」、「若有必要評估循法律途徑的話，與律師等諮詢」。

另外，指南也記載，應該要留意教職員未妥善因應的狀況，另外也要求學校與家長等人平日要充分溝通，建立良好的信任。

日本 恐龍家長 教師

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