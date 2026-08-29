南義古城享「小瑞士」美譽 千年隱修院、火槍手慶典吸睛

義大利南部古城「卡瓦德蒂雷尼」（Cava de' Tirreni）因自然人文景致優美，素有「義大利小瑞士」美譽。源自中世紀的獨特火槍手遊行慶典，及有千年歷史的本篤會修道院，是該城最吸睛參觀亮點。

南義坎佩尼亞（Campania）大區政府與義大利考古俱樂部（Archeoclub Italia）今年盛大推出「卡拉布里亞皇家大道」計畫，盼藉由重現這條見證古羅馬到18世紀波旁王朝重要歷史的古道，帶動沿途城鎮觀光。中央社記者應邀走訪台灣觀光客鮮少前往的古城「卡瓦德蒂雷尼」，當地市府與民間機構熱切歡迎拓展台灣客源。

古城卡瓦德蒂雷尼（簡稱卡瓦）最知名活動是「城堡山慶典」（Festa di Montecastello），在每年6月基督聖體聖血節（Corpus Domini）之後的星期四至星期日舉行。

這項傳統起源於1656年，當時一場黑死病奪走數千居民生命，一名神父帶領信徒到城堡山舉行聖體祝禱儀式，隨後奇蹟發生，瘟疫戛然而止。自1657年起，卡瓦居民開始舉辦這項延續近4個世紀的謝恩儀式。

卡瓦市長喬達諾（Raffaele Giordano）接受中央社專訪表示，今年是慶典第370週年，「卡瓦民眾始終記得17世紀那場瘟疫消除的神蹟，各種慶祝活動是為了緬懷這段歷史。」

喬達諾在廣場舞台介紹，今年遠道前來觀摩慶典的包括台灣、荷蘭、阿根廷等媒體，引起熱烈掌聲。他表示，遊行的樂隊、旗隊都是卡瓦民間團體，「這是一項非常重要的民間運動，甚至在2011年，卡瓦也因此被封為義大利民俗之都，尤其傳統火槍手（Trombonieri）表演難得一見。」

慶典開始時，各火槍手隊伍會高舉旗幟，依序奏樂遊行入場，場面十分盛大。隨後當地的主教逐一為各隊火槍手的旗幟、裝備及隊員灑聖水祈福，象徵將世俗歷史競技轉化為對上帝的虔誠奉獻。

一位資深火槍手向中央社解釋，這身服裝是專門紀念1656年神蹟，因此保留了17世紀特色，「這些服裝是由專業戲劇裁縫師製作，色彩鮮豔但沒有刺繡裝飾，不像15世紀服裝那麼華麗。」

除了城堡山慶典，卡瓦德蒂雷尼另一參觀亮點是山區有座千年歷史的本篤會聖三一修道院（Abbazia dellaSantissima Trinità），內有嵌在岩壁的鬼斧神工迴廊，附設的博物館藏豐富古籍及珍貴的羊皮紙文獻。

修道院也是卡瓦這座城市的發源地，義大利考古俱樂部卡瓦分會主席蘭迪（Paolo Landi）向中央社表示，卡瓦的誕生與發展可說完全圍繞修道院展開，在古代修道院是當地最大地主，修道院壯大吸引農民、工人移居此地，並帶動商業發展，在15世紀興建了該城著名的拱廊（Portici）商店街，之後又出現貴族名流居住的多個華麗宮殿。