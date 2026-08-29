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飛機從日本飛抵大馬後 起落架驚見不明遺體

中央社／ 吉隆坡29日綜合外電報導

馬來西亞警方表示，本月27日一架從日本東京起飛、飛抵吉隆坡國際機場的飛機，在收納起落架的空間出現一具男性遺體。警方推估這名死者已經死亡超過72小時以上。

日本放送協會（NHK）今天報導，馬來西亞警方表示，維護飛機的人員當時察覺到異味，因而發現遺體。警方也估計，死者年齡介於17歲到25歲之間，身穿白色連帽上衣，並未發現能證明他身分的文件或證件。

警方也表示，這架飛機從東京起飛，不過並未透露航空公司等其他細節。

而這具遺體沒有明顯外傷，當地警方研判是刑案的可能性很低，正在調查死者身分以及死因。

遺體 飛機 日本

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