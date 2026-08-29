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曼谷商場空通中心大火 建築部分坍塌無人受困

中央社／ 曼谷29日專電

泰國曼谷知名購物商場空通中心昨晚8時許發生火災，火勢相當猛烈，持續延燒逾2個半小時後才受到控制，建築物部分結構坍塌，所幸無人受困。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，空通中心（KhlongThom Center）昨晚8時42分（台灣時間昨晚9時42分）發生火災，消防人員接獲通報後隨即趕往現場。

泰國電視台畫面顯示，濃煙烈火直衝天際，火勢相當驚人，許多網友紛紛在社群媒體上傳相關影片與照片。

曼谷空通中心是一棟約30年前興建的3層樓建築，內有約500間店舖，主要販賣電子產品、汽車音響及配件、玩具模型與家電等。

泰國公共電視台（Thai PBS）報導，消防人員抵達時發現，火焰與濃煙主要從設有店舖的1樓竄出，火勢昨晚9時蔓延至停車場下方的夾層，大範圍燃燒，期間不時傳出爆炸聲。

昨天晚間9時27分左右，建築物後方也開始出現火焰，直至9時35分，建築內部部分結構已開始坍塌。

曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）昨晚到場表示，建築在極端高溫下有坍塌風險，屋頂及部分結構已開始掉落。

他說：「沒有人受困在建築物內。」

根據報導，大火蔓延了逾2個半小時，直至昨晚11時13分受到控制。火災發生原因仍在調查中。

曼谷 建築 泰國

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