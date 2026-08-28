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11年來首見增長！日本上半年新生兒人數觸底反彈 達34萬2,068人

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
厚生勞動省28日發布初步數據顯示，日本上半年新生兒總數達到34萬2,068人，比去年同期增長0.8%，為11年來首見。 示意圖／AI生成
厚生勞動省28日發布初步數據顯示，日本上半年新生兒總數達到34萬2,068人，比去年同期增長0.8%，為11年來首見。 示意圖／AI生成

厚生勞動省28日發布初步數據顯示，日本上半年新生兒總數達到34萬2,068人，比去年同期增長0.8%，為11年來首見，這可能暗示著日本新生兒數已從疫情來的持續快速下滑觸底反彈。

日媒報導，結婚登記人數從2024年開始連兩年增加，被視為新生兒增加的原因之一。由於疫情社交限制，日本2023年的結婚登記人數達到自二戰來最低，僅有約47.5萬對。

但儘管結婚登記人數回升反彈，復甦力道卻仍略顯不足，也限制了其支撐生育率的能力。目前每年結婚登記人數仍比疫前2019年的約59.9萬對少逾10萬對，去年也只有約48.9萬對。這份數據包含外國人在日本生的小孩，並不包括日本人在海外生的小孩。

另一方面，台灣國發會同日也發布最新人口推估結果，台灣人口數雪崩速度驚人，2045年人口將跌破2,000萬，2075年人口更將較今年腰斬至1,275萬人。

國發會表示，我國生育率仍處較低水準，人口結構即將告別勞動力充沛期；未來半世紀，人口老化與人口總量減少的趨勢將日益明顯。

日本 新生兒 疫情 生育率 結婚

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