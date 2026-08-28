挪威國王駕崩 英王查理三世悼「親愛的表親」：以溫煦謙沖之姿引領國家

英國國王查理三世今天對「親愛的表親」挪威國王哈拉德五世辭世寄予哀思，推崇這位偉大領袖以「溫煦謙沖」在巨大變革時代引領國家前進。

法新社報導，英國王室在挪威王室宣布國王哈拉德五世（King Harald V）駕崩後不久發布聲明，引述這位英國君主說：「我和妻子得知我親愛的表親、挪威國王哈拉德五世過世噩耗，感到無比悲痛。」

英王查理三世（King Charles III）說：「35年來，哈拉德國王以堅定不移的奉獻精神服務國民，以溫煦謙沖之姿引領挪威度過巨變洪流。」

查理三世和哈拉德五世同為英王愛德華七世（King Edward VII）的後裔，兩人為二代表親關係。

查理三世在親筆簽署Charles R.的聲明中說：「在挪威哀悼這位偉大領袖殞落之際，我舉家寄予哀思，共同緬懷這位深受愛戴的親人和摯友。其仁心厚德、社稷之責歷數十年如一日，餘音從滄海那頭迴盪至此，永矢弗諼。」

他強調，英國與挪威「擁有格外緊密歷史和家族聯繫，英國是1905年率先承認挪威獨立並且建立外交關係的國家之一」。

查理三世同時指出：「這些特殊關係更在第二次世界大戰慘烈的考驗中進一步加深，有助於將我們兩國緊密聯繫在一起。」

挪威王室今天宣布哈拉德五世辭世，現年53歲的王儲哈康（Crown Prince Haakon）自動繼承王位。