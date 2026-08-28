聽新聞
0:00 / 0:00
挪威國王駕崩 英王查理三世悼「親愛的表親」：以溫煦謙沖之姿引領國家
英國國王查理三世今天對「親愛的表親」挪威國王哈拉德五世辭世寄予哀思，推崇這位偉大領袖以「溫煦謙沖」在巨大變革時代引領國家前進。
法新社報導，英國王室在挪威王室宣布國王哈拉德五世（King Harald V）駕崩後不久發布聲明，引述這位英國君主說：「我和妻子得知我親愛的表親、挪威國王哈拉德五世過世噩耗，感到無比悲痛。」
英王查理三世（King Charles III）說：「35年來，哈拉德國王以堅定不移的奉獻精神服務國民，以溫煦謙沖之姿引領挪威度過巨變洪流。」
查理三世和哈拉德五世同為英王愛德華七世（King Edward VII）的後裔，兩人為二代表親關係。
查理三世在親筆簽署Charles R.的聲明中說：「在挪威哀悼這位偉大領袖殞落之際，我舉家寄予哀思，共同緬懷這位深受愛戴的親人和摯友。其仁心厚德、社稷之責歷數十年如一日，餘音從滄海那頭迴盪至此，永矢弗諼。」
他強調，英國與挪威「擁有格外緊密歷史和家族聯繫，英國是1905年率先承認挪威獨立並且建立外交關係的國家之一」。
查理三世同時指出：「這些特殊關係更在第二次世界大戰慘烈的考驗中進一步加深，有助於將我們兩國緊密聯繫在一起。」
挪威王室今天宣布哈拉德五世辭世，現年53歲的王儲哈康（Crown Prince Haakon）自動繼承王位。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。