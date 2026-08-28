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挪威國王哈拉德辭世享壽89歲 歐洲各國王室和領袖致哀

中央社／ 奧斯陸28日綜合外電報導
挪威王室稍早宣布，國王哈拉德五世（Harald V）今天離世，享壽89歲，歐洲多個國家的王室與重要政治領袖紛紛致哀慰問。 美聯社
挪威王室稍早宣布，國王哈拉德五世（Harald V）今天離世，享壽89歲，歐洲多個國家的王室與重要政治領袖紛紛致哀慰問。 美聯社

挪威王室稍早宣布，國王哈拉德五世（Harald V）今天離世，享壽89歲，歐洲多個國家的王室與重要政治領袖紛紛致哀慰問。

歐洲各界哀悼哈拉德五世，法新社整理出以下主要慰問悼詞：

● 英國

英國國王查理三世（Charles III）透過聲明表示，哈拉德五世用溫暖和謙遜領導挪威度過巨變時代，「他的仁慈、憐憫及強烈責任感跨越重洋，並橫跨了數十載」。

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● 瑞典

瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫（Carl XVI Gustaf）說道：「作為國家元首和一位成功運動員，他是國家的傑出代表。他為挪威奉獻一切。」

● 丹麥

丹麥國王佛瑞德里克十世（Frederik X）指出，哈拉德五世是「一位非凡的人物…將義務和責任感融合了風度及憐憫之心」。

● 荷蘭

荷蘭王室透過聲明寫道：「哈拉德國王以愛、自豪與信念服務他的國家。」

● 比利時

比利時國王菲力普（Philippe）表示，哈拉德五世的「幽默、仁慈與真誠使他成為一位真正特別之人」。

● 西班牙

西班牙王室盛讚哈拉德五世，稱他是「責任、莊重、樸實以及為國家孜孜不倦奉獻的典範」。

● 北約

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（MarkRutte）發文寫道，哈拉德五世「展現出他作為一位盡職盡責的領導人風範」。

● 歐盟

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen ）說道，哈拉德五世「以熱情、謙遜和堅定不移責任感為他的國家服務」。

挪威 國王 歐洲 王室

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