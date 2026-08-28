挪威「人民的國王」哈拉德五世駕崩 作風親民曾3度為國征戰奧運

挪威國王哈拉德五世（Harald V）今天辭世，享壽89歲。他是挪威第一個與平民成婚的王室繼承人，也是運動好手，曾3次代表挪威參加奧運帆船比賽；開放、幽默的平民作風受到民眾愛戴，被挪威人稱為「人民的國王」。

挪威國王哈拉德五世27日傳出健康惡化後，王室成員、挪威總理等政要紛紛取消國外行程回國。挪威民眾也湧進奧斯陸的王宮前廣場獻花為國王與他的家人祝福，各地也有許多民眾自發的祈福獻花行動。

入夜之後，王室宣布，國王的狀況並沒有好轉，在奧斯陸的王宮前也出現民眾自發的合唱挪威國歌為哈拉德五世獻上祝福。

瑞典媒體報導形容，這個夜晚「挪威全國屏息以待」，民眾跟王儲哈康（Crown Prince Haakon）一樣，徹夜守候這位「國民爸爸」。

哈拉德五世駕崩的消息公布後，挪威全國降半旗哀悼，更多民眾陸續來到王宮前哀悼。致哀民眾對挪威TV2表示，哈拉德國王凝聚了眾人，他是在這個充滿混亂、衝突的世局中很重要的存在。

今天當地時間中午12點，挪威全國教堂鐘聲齊鳴，為國王致哀。他辭世的奧斯陸大學醫院（Rikshospitalet）也有醫護人員自發地在大廳彈鋼琴、演唱向他致意。

挪威政府宣布，從今日起到國王葬禮後為全國哀悼期，哀悼形式沒有規定，因為每個人有不同的需求與意願；民眾應以個人、家庭、社區、工作場所、組織或國家的身分，找到各自表達哀悼與追思的方式。

哈拉德五世是挪威在14世紀末王室繼承斷裂，並歷經與丹麥和瑞典幾百年的聯盟後，567年以來第一個出生在挪威本土的王子，對挪威人有特殊且深刻的意義。

他是挪威王室中第一個就讀公立學校的成員，並力抗王室傳統，與沒有皇室血統的桑妮雅（SonjaHaraldsen）相戀，成為第一個跟平民成婚的挪威王室繼承人。哈拉德五世也是運動好手，曾經3次代表挪威參加奧運帆船比賽，最佳成績為1964年東京奧運帆船5.5米級第8名。

挪威世道報（VG）回顧這位「人民的國王」的一生時提到，2010年冰島火山爆發使得北歐空中交通暫停，他自行開車從奧斯陸一路到哥本哈根，參加當時丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）70歲的慶祝派對，車程高達7小時。

瑞典快報（Expressen）報導，哈拉德五世之所以這麼受到挪威人的愛戴，是因為他包容多元、慷慨又幽默，他呈現的挪威是開放、民主又富人情味的。

報導指出，哈拉德五世是挪威王室中最受歡迎的成員，也是挪威在危機與困境中最好的情感支柱。2011年7月22日新納粹大屠殺事發後，哈拉德五世跟全挪威一起落淚，對悲傷感同身受並道出許多人的心聲。

瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫（Carl XVI Gustaf）第一時間向挪威王室致哀，他表示，哈拉德五世的一生精采傑出，無論作為國家領袖或運動員，他都為挪威全力以赴（All for Norway），是挪威最具代表性的象徵。