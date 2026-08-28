迎娶平民打破傳統！挪威改革派國王哈拉德辭世 晚年勇於為包容發聲

挪威王室表示，挪威國王哈拉德五世（Harald V）今天辭世，享壽89歲。哈拉德五世在位逾30年，從深受愛戴、性格外向的父親陰影中走出自己的改革之路。

路透社報導，挪威王室聲明表示：「我們懷著沉痛心情宣布，哈拉德國王陛下今天辭世。哈拉德國王於8月28日星期五上午6時35分在奧斯陸大學醫院（OsloUniversity Hospital）安詳辭世。」

哈拉德五世之子、王儲哈康（Crown PrinceHaakon）即位成為哈康八世（Haakon VIII）。

哈拉德五世因溶血性貧血自17日起在奧斯陸住院治療。挪威王室昨天聲明表示，哈拉德國王病情惡化，王后桑妮雅（Queen Sonja）與代行攝政的王儲哈康已取消所有王室行程，隨侍國王病榻旁。

2024年，哈拉德在馬來西亞度假期間因感染住院，並在當地醫院植入臨時心臟節律器。他隨後由挪威軍方護送回國，並安裝永久性心臟節律器。

同年，哈拉德表示，他將減少參加官方活動，但排除退位可能性，他強調1991年登基宣誓效忠是一輩子的承諾。

2022年，英國女王伊麗莎白二世（Queen ElizabethII）辭世後，哈拉德五世成為歐洲最年長的在位君主。

哈拉德在挪威人民心中始終保持極高聲望。根據2月民調，在1至10分的評分標準中，他獲得9.2分，被認為是最能代表挪威王室的成員。

● 維多利亞女王後裔

身為英國維多利亞女王（Queen Victoria）的玄孫，哈拉德1991年登基後，逐步引入現代化元素，將這個主要被視為國家獨立象徵的儀式性職務帶入21世紀。

哈拉德在國家陷入哀傷氛圍之際，發揮撫慰人心的關鍵作用。2011年，極右翼反伊斯蘭狂熱分子布列維克（Anders Behring Breivik）在奧斯陸和烏托亞島（Utoeya island）殺害77人，全國人心惶惶。

當時哈拉德發表強而有力的電視演說撫慰人心。他以充滿情感的聲音告訴挪威人：「自由比恐懼更強大。」

在發生洪水、風暴及其他災難的時刻，他會穿著膠靴和舊夾克前往現場，慰問失去家園或親人的人們。

哈拉德晚年勇於為包容發聲，他在2016年的一場演說中宣示，挪威人可以擁有不同的背景、信仰和性取向。

2005年11月，哈拉德五世與王后桑妮雅（QueenSonja）邀請550名挪威人參加舞會，慶祝挪威脫離瑞典獨立100週年。

一如他的父親奧拉夫（Olav），哈拉德熱愛運動與汽車，經常親自開車，尤其是在參加非正式活動時。

哈拉德熱衷帆船運動，曾率隊奪得世界錦標賽冠軍，也曾多次參加奧運，但未能重演父親奪得奧運金牌的壯舉。

哈拉德對自然保育也懷有極大熱忱。他在76歲時實現畢生夢想，深入巴西亞馬遜雨林4天，與亞諾馬米（Yanomami）一同生活，並睡在吊床上。

● 出生與統治

哈拉德1937年2月21日出生，是近570年來第一位在挪威出生的王位繼承人。挪威在1905年脫離瑞典獨立以前，曾受丹麥和瑞典君主統治數個世紀，

哈拉德出生才3年，納粹德國入侵挪威。當時的哈康國王（King Haakon）與奧拉夫王儲逃往英國，領導挪威流亡政府。年僅3歲的哈拉德則隨母親瑪莎王儲妃（Crown Princess Märtha）前往中立國瑞典，隨後前往美國。

在短暫居住白宮及馬里蘭州比塞大（Bethesda）的5年期間，哈拉德和姊姊拉格希爾德（Ragnhild）、艾思特瑞德（Astrid）與母親經常與美國總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）會面。哈拉德多年後形容小羅斯福就像自己的祖父一樣。

哈拉德於1945年戰爭結束後，返回挪威就讀公立學校，而非過去父親所接受的私人教育。

哈拉德1968年打破王室傳統，迎娶平民女子。他曾與父親僵持長達9年，直到哈拉德威脅若不能娶桑妮雅為妻，就終身不婚。

● 晚年歲月

1998年，媒體披露哈拉德收受企業家團體饋贈、價值400萬克朗（約40萬美元）遊艇，作為生日賀禮，以及王宮修繕耗費政府5億克朗，使得哈拉德面臨空前的輿論壓力。

大約同一時期，哈拉德的前私人秘書副手建議他在該國平民正常退休年齡67歲退位。

然而，民調顯示挪威人堅定支持國王終身在位，批評聲浪隨之平息。一年後，哈拉德接受路透社訪問時開玩笑說，除非是瘋了，否則將終身在位。

他說：「挪威沒有（退位）這種傳統，但誰知道。除非是徹底瘋了。」

哈拉德之子、53歲的哈康即位，成為挪威自1905年獨立以來的第4位國王，同為53歲的梅特瑪莉將成為王后。