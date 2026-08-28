挪威新國王即位！哈康八世曾不擅社交逃去美國 盼「離家越遠越好」
挪威王室稍早宣布，國王哈拉德五世今天辭世，享壽89歲，其兒子兼王儲即位成為哈康八世，但這位新國王曾花了多年時間才接受自己的王室成員身分。
路透社報導，哈康八世（Haakon VIII）曾在自傳中提及他於1980年代就讀小學的時光：「沒錯，我是王室成員，但我不想談論此事…在學校時，這使我感到焦慮。」
哈康花費多年時間才逐漸適應自己的角色，他於1991年成為挪威王儲，並在父親健康惡化後承擔了更多王室職責。
哈拉德五世（Harald V）稍早離世後，哈康正式繼承王位，這對於他而言是一件適應過程漫長且有時相當艱難的事情。
哈康的自傳曾寫道，在孩提時代，他想遠離公眾視線。
他決定不追隨父親和祖父前往英國牛津大學（University of Oxford）深造的腳步，而是選擇了美國加州大學柏克萊分校（University of California,Berkeley）。
哈康希望「離家越遠越好」，加州濃厚的音樂氛圍也吸引著他。
他在自傳內提到熱愛衝浪，「沉浸於水中，我可以做自己」。
哈康1999年回到挪威後不久，他在一場音樂節遇到了未來的妻子梅特瑪莉（Mette-Marit）。
兩人於2001年結婚並育有1女1子，分別是亞歷山德拉（Ingrid Alexandra）和馬格諾斯（Sverre Magnus），還有梅特瑪莉與舊愛所生的兒子荷伊比（Marius Borg Hoiby）。
現年53歲的哈康曾指出，「我不太擅長社交」，是妻子幫助他走出羞怯性格。
但美國司法部今年1月公布已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關文件，其中卻包含梅特瑪莉與這名性犯罪者之間的電子郵件。
當時梅特瑪莉有長達數週時間沒有公開回應此事，哈康之後發布聲明說，妻子需要時間調整狀態。
梅特瑪莉3月接受挪威廣播公司（NRK）長達20分鐘訪問，哈康當時就坐在旁邊，他談到婚姻「要共度美好時光，也要共度艱難時刻」，同時稱讚妻子「體貼、睿智，而且非常堅強」。
艾普斯坦醜聞爆發之際，哈康的繼子荷伊比則因為涉嫌強暴和攻擊數名女子而受審，案件目前仍在上訴中。
哈康曾針對此事發出聲明，對於受害者表達同情，但他不會現身法庭。
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