全球局勢不穩改變旅遊模式 平台：旅客更重視彈性與體驗

全球地緣政治風險及不確定性升高，正改變旅客的旅遊模式。旅遊平台Agoda、Klook及Traveloka發現，旅客雖未因國際局勢不穩而停止旅行，但更重視旅遊彈性、預算及體驗，亞洲區域內旅遊需求仍展現韌性。

旅遊平台Agoda供應業務資深副總經理史密斯（Andrew Smith）接受中央社專訪時表示，面對危機與不確定性，旅客傾向縮短旅遊距離，選擇短途甚至國內旅行，並增加行程的彈性。

●局勢不穩 旅客調整出遊方式

今年2月美國與以色列對伊朗發動軍事行動，中東多國隨後關閉領空，造成全球航班大亂，導致許多旅客被迫滯留在其他國家。

史密斯說：「如果有任何不確定性，你可能會推遲旅遊計畫，直到更接近出發時間才預訂。」他補充，這意味著旅客會傾向留在離家較近的地方，以便發生變化時更容易調整。

這項趨勢也推動旅客探索主要城市以外的目的地。史密斯指出，旅客開始前往二線城市及區域城鎮，或重複造訪熟悉的城市。他提到，「雖然長途旅遊需求相對疲軟，但亞洲區域內旅遊仍具韌性」。

其他旅遊平台也觀察到類似趨勢。東南亞知名旅遊平台Traveloka指出，印尼旅客今年第2季的旅遊選擇更重視性價比。

●二線城市崛起 長途需求仍在

Traveloka住宿產品副總裁喬杜里（UmangChoudhary）向中央社解釋，旅客現在更傾向於選擇體驗式旅行，文化底蘊深厚的日惹、萬隆和瑪瑯等二線城市的旅客數量增加。

喬杜里表示，雖然旅行趨勢變化無法完全歸因於地緣政治的不確定性，但Traveloka也觀察到，東南亞旅客對區域內不同目的地的興趣正在增加。

喬杜里補充說，雖然預訂量有所放緩，但旅客對長途旅行的需求仍然存在，顯示「旅客在規劃假期時，會更有意識地選擇，但重點在於如何旅遊，而不是是否旅遊」。

此外，旅遊平台Klook7月公布的2026下半年「亞太區旅遊脈動大調查」也指出，旅客出遊意願仍強，95%亞太旅客即使面對旅遊成本提高，今年仍會照常出遊，不過會更加精打細算。

Klook台灣總經理李雅寧表示，旅客面對外在環境變化，轉向更精明的規劃及體驗導向。

●台灣人愛美食 釜山、沖繩受青睞

據史密斯觀察，對台灣旅客而言，美食是重要的旅遊動機。他指出，「台灣旅客往往是為了美食而旅行，像是社群媒體及網紅推動旅客尋找特定料理」，因此熱門餐廳可能成為旅行起點。

在目的地選擇上，Agoda數據顯示，韓國釜山及日本沖繩對台灣旅客有極大的吸引力。史密斯向中央社分析，兩地距離台灣較近且有直飛航班，同時具備海灘、生活風格及在地美食等元素，符合短途旅遊趨勢。

至於曼谷近期跌出台灣旅客前5大出境目的地，史密斯認為，可能與季節性及航線變化有關。他強調，「曼谷仍然是一個非常非常熱門的目的地」，但隨著台灣直飛多地的航班增加，旅客可能不再需要以曼谷作為前往其他地區的轉運地點。

展望下半年，史密斯對亞洲旅遊需求保持樂觀態度。他指出，亞洲龐大人口及區域內旅遊需求仍能提供支撐，「即使需求模式發生變化，仍有足夠的人想要在該區域旅行」。