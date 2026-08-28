陸撤出藝術家…不滿光州雙年展台灣館名稱 光州市長：政治不應影響藝術

據韓媒報導，因為光州雙年展批准使用「台灣館」名稱，大陸駐韓大使戴兵昨天赴光州拜會市長閔炯培表達不滿，並下令原定參與光州雙年展中國館的藝術家今天開始撤出。

根據MBC今天報導，原本正在光州河正雄美術館準備特別館作品展出的大陸藝術家及展覽工作人員等，應大陸大使館方面要求，自今天起開始撤出。隨著此次中國館藝術家撤出，圍繞光州雙年展的外交爭議預料短期內仍將持續。

根據韓聯社報導，大陸駐韓大使戴兵昨天訪問光州，在大陸駐光州總領事顧景奇的陪同下與市長閔炯培會面，對第16屆光州雙年展登場前發生的「台灣館（Taiwan Pavilion）」名稱變更爭議表達遺憾。這場會面原本是配合閔炯培就任市長所進行的禮貌性拜會，但據悉，會談過程中也提及台灣館名稱變更問題。

戴兵對主辦方接受台灣方面要求、批准使用「台灣館」名稱一事表達遺憾與憂慮。據報導，閔炯培回應表示，政治判斷不應影響藝術領域。

大陸駐南韓大使館昨天發布戴兵會見閔炯培的新聞稿，並未提到光州雙年展，僅稱雙方還就具體合作領域及「共同關心的問題」交換了意見。

光州雙年展將在9月5日登場，之前因逕自將台灣館改為國立台灣美術館英文名稱（NTMoFA）引發爭議，此事也引起南韓藝術界關注，許多光州藝術人站出來聲援台灣，最終光州雙年展決定恢復台灣館名稱。