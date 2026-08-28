快訊

3公投審議結果剩廢除非核！鞭刑、交通罰鍰專用未通過 游盈隆揭原因

日職／林安可首打席敲大號3分砲 本季第7轟炸裂

昔「竹林車震」出軌毀形象！42歲前王牌主播退居幕後10年 凍齡近照引熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

陸撤出藝術家…不滿光州雙年展台灣館名稱 光州市長：政治不應影響藝術

中央社／ 首爾28日專電
光州雙年展台灣館（Taiwan Pavilion）主視覺。圖／文化部提供
光州雙年展台灣館（Taiwan Pavilion）主視覺。圖／文化部提供

據韓媒報導，因為光州雙年展批准使用「台灣館」名稱，大陸駐韓大使戴兵昨天赴光州拜會市長閔炯培表達不滿，並下令原定參與光州雙年展中國館的藝術家今天開始撤出。

根據MBC今天報導，原本正在光州河正雄美術館準備特別館作品展出的大陸藝術家及展覽工作人員等，應大陸大使館方面要求，自今天起開始撤出。隨著此次中國館藝術家撤出，圍繞光州雙年展的外交爭議預料短期內仍將持續。

根據韓聯社報導，大陸駐韓大使戴兵昨天訪問光州，在大陸駐光州總領事顧景奇的陪同下與市長閔炯培會面，對第16屆光州雙年展登場前發生的「台灣館（Taiwan Pavilion）」名稱變更爭議表達遺憾。這場會面原本是配合閔炯培就任市長所進行的禮貌性拜會，但據悉，會談過程中也提及台灣館名稱變更問題。

戴兵對主辦方接受台灣方面要求、批准使用「台灣館」名稱一事表達遺憾與憂慮。據報導，閔炯培回應表示，政治判斷不應影響藝術領域。

大陸駐南韓大使館昨天發布戴兵會見閔炯培的新聞稿，並未提到光州雙年展，僅稱雙方還就具體合作領域及「共同關心的問題」交換了意見。

光州雙年展將在9月5日登場，之前因逕自將台灣館改為國立台灣美術館英文名稱（NTMoFA）引發爭議，此事也引起南韓藝術界關注，許多光州藝術人站出來聲援台灣，最終光州雙年展決定恢復台灣館名稱。

光州雙年展爭議在多方努力下，基金會決定恢復台灣館名稱，這次事件許多光州藝術家挺身而出為台灣發聲，為的就是要守護「光州精神」。圖為光州518民主廣場。 中央社
光州雙年展爭議在多方努力下，基金會決定恢復台灣館名稱，這次事件許多光州藝術家挺身而出為台灣發聲，為的就是要守護「光州精神」。圖為光州518民主廣場。 中央社

藝術家 大使館 南韓 中共

延伸閱讀

光州雙年展持續阻台灣館布展 文化部下最後通牒：莫讓「光州精神」蒙塵

光州雙年展台灣館爭議落幕 台灣找回自己的名字 李遠:光州精神不死

光州雙年展台灣館事件 歐媒13種語言報導為何被消失

相關新聞

25歲新手爸摔進滾燙糖漿桶慘死！痛苦掙扎1分多鐘 驚悚畫面曝

印度一處工廠近日發生一起驚悚意外。一名25歲男子丹尼什（Danish）在糖漿工廠工作時，突然重心不穩、向後跌進沸騰的糖漿桶中，雖然同事立刻發現並救援，但丹尼什最終仍因傷勢過重不治。

罵下屬人渣、威脅切腹…橫濱市長遭認定職場霸凌 道歉引咎辭職

日本橫濱市長山中竹春上月被外部調查委員會認定霸凌下屬，且情節重大。他原本無意辭職，但在支持者與議會的批評之下，於今天下午...

陸撤出藝術家…不滿光州雙年展台灣館名稱 光州市長：政治不應影響藝術

據韓媒報導，因為光州雙年展批准使用「台灣館」名稱，中國駐韓大使戴兵昨天赴光州拜會市長閔炯培表達不滿，並下令原定參與光州雙...

新加坡加碼育兒補助 從出生到17歲每人獲近174萬元

新加坡生育率創新低，新加坡總理黃循財宣布多項育兒與住房政策，不僅放寬家長育兒假，更將補助策略從過去集中於「出生瞬間」轉向...

有望成開園後首例！日本環球影城擬大規模擴建 挑戰全球入園人數冠軍

日媒今天引述多名消息人士披露，位在大阪市的日本環球影城（USJ）計劃擴張到北側日本製鐵的舊廠區。若這個計畫成真，將是日本...

草間彌生97歲逝世…從局外人躍藝術巨星 住院仍持續創作

日本前衛藝術家草間彌生(Yayoi Kusama)14日在東京一間醫院逝世，享耆壽97歲。她一生飽受幻覺與心理疾病困擾，也將眼前幻象化為創作靈感，以鋪天蓋地的繽紛圓點、南瓜雕塑與「無限鏡屋」享譽國際，被譽為「圓點女王」，一頭鮮紅色齊耳假髮更成為個人標誌。她在精神科醫院生活近半世紀，卻始終沒有停止創作，最終從藝術界的局外人躍升全球巨星。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。