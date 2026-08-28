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新加坡加碼育兒補助 從出生到17歲每人獲近174萬元

中央社／ 新加坡28日專電
新加坡生育率創新低，新加坡總理黃循財宣布多項育兒與住房政策，不僅放寬家長育兒假，更將補助策略從過去集中於「出生瞬間」轉向「陪伴成長」。 示意圖／AI生成
新加坡生育率創新低，新加坡總理黃循財宣布多項育兒與住房政策，不僅放寬家長育兒假，更將補助策略從過去集中於「出生瞬間」轉向「陪伴成長」。 示意圖／AI生成

新加坡生育率創新低，新加坡總理黃循財宣布多項育兒與住房政策，不僅放寬家長育兒假，更將補助策略從過去集中於「出生瞬間」轉向「陪伴成長」，估計每名新加坡籍孩子在成長過程可獲近新幣7萬元（約新台幣174萬元）財務支持。

黃循財在今年國慶群眾大會中，將「家庭」列為國家未來發展的核心議題之一。從育兒假、托嬰、幼兒教育、教育儲蓄到住房，新加坡政府從過去集中補助「孩子出生的那一刻」，轉向陪伴家庭走過「孩子成長」。

新加坡調整現行育兒假制度，未來育有12歲以下孩子的在職父母，育兒假將依子女數增加，一名孩子8天、2名孩子10天、3名以上孩子12天。新加坡政府將承擔法定育兒相關假期在補償上限內全部成本、以降低企業負擔。

一對育有3名小學生的新加坡在職夫婦今天受訪表示，目前夫婦兩人共有4天育兒假，未來將大幅增加至24天，可以有更多時間照顧孩子。

過去新加坡有新生兒獎勵金、兒童發展帳戶及大家庭相關計畫，未來新制度為孩子出生時，可獲得新幣1萬元（約新台幣24.8萬元）新生兒禮金、新幣5000元保健儲蓄補助；兒童發展帳戶另有新幣5000元起始補助，以及政府最高新幣5000元的1元對1元配對補貼。

此外，從孩子1歲到16歲每年再提供新幣2000元兒童成長補助；小學及中學期間，教育儲蓄帳戶持續獲得年度補助；17歲時再向中學後教育帳戶投入新幣1萬元。全部加總後，每名新加坡籍孩子在成長過程中，可獲得近新幣7萬元的直接財務支持。

住房是影響年輕人結婚生育的重要因素，新加坡對於首次購屋且已有孩子或正在懷孕家庭，每有一名孩子，可增加一次「組屋」抽籤機會。孩子愈多，取得新組屋的機會也愈高。政府亦將研究對多子女家庭提供額外住房協助，因為家庭人口增加後，對更大居住空間的需求也隨之提高。

新加坡生育率持續下探，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）曾在社群平台轉發貼文稱「新加坡（和許多其他國家）正在走向滅絕（going extinct）」，引發廣泛討論。2025年新加坡生育率再降至0.87，寫下歷史新低，政府為此成立跨部門工作小組因應，盼「重塑」新加坡人的婚姻與生育觀念。

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