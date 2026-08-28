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罵下屬人渣、威脅切腹…橫濱市長遭認定職場霸凌 道歉引咎辭職

中央社／ 東京28日綜合外電報導
日本橫濱市長山中竹春上月被外部調查委員會認定霸凌下屬，且情節重大。美聯社
日本橫濱市長山中竹春上月被外部調查委員會認定霸凌下屬，且情節重大。美聯社

日本橫濱市長山中竹春上月被外部調查委員會認定霸凌下屬，且情節重大。他原本無意辭職，但在支持者與議會的批評之下，於今天下午向市議會議長請辭，並召開記者會道歉。

橫濱市政府先前接獲實名投訴後，委託外部律師組成調查委員會，調查山中涉嫌職權霸凌，並在上月彙整調查報告書。

綜合日本放送協會（NHK）、「朝日新聞」、共同社報導，報告認定山中的行為情節重大，像是大聲責罵、把資料丟到桌上、曾經揚言「若無法成功拿到（國際會議的）主辦權就去切腹」等，甚至口出惡言罵下屬「人渣」、「廢物」，或是不顧深夜或假日聯絡業務。

調查指出，山中身處壓倒性優勢的地位，言行多次失當，情節嚴重，不得不認定存在「無法坐視不管的重大職權霸凌行為」。調查報告也直言，「市長本人應謙虛承認自己的不當言行，並重新檢視自身的人權意識。」

這也使市議會主要3個會派（議會內擁有相同理念議員所組成的政治團體）要求山中辭職。爭議爆發之後，山中原定出席國際會議的行程也取消。

山中目前53歲，在本月稍早的市議會總務委員會上就調查結果道歉後，說道「將致力重拾市民的信任」，表示有意續任。

然而，山中接連面對議會以及支持者的批評，在今天稍早向後援會表明引咎辭職之意，接著在下午向市議會議長提出辭呈後，召開記者會正式宣布辭職。

他也在記者會之初致歉並表明，「沒有充分想像他人如何接受我的言行」。

山中在記者會表示，「這是重大的決斷，儘管無法完成去年承諾市民的事務，但是要對這件事情劃清界線」。

關於辭職的理由，山中說明，「儘管我強烈希望提升市民的生活，不過我這次失當的言行令人無法接受。即便目的正確，但是並非能代表能任意妄為。必須兼顧政策推動與守護職員的就業環境，我先前未能充分理解這點」。

議長通知橫濱市選舉管理委員會市長辭職後，將從通知日的隔天起算50天內舉行市長補選。

之後是否繼續挑戰市長一職，山中回應，「完全還沒決定，將評估之後的因應措施」。

橫濱 日本 職場霸凌

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