有望成開園後首例！日本環球影城擬大規模擴建 挑戰全球入園人數冠軍

日媒今天引述多名消息人士披露，位在大阪市的日本環球影城（USJ）計劃擴張到北側日本製鐵的舊廠區。若這個計畫成真，將是日本環球影城2001年開業以來，首度擴建。

「日本經濟新聞」與共同社報導，日本環球影城每年吸引1600萬人次造訪，為遊客人次最多的日本主題樂園。訪日外國人增加之際，日本環球影城有意藉由擴建園區增加魅力，進一步吸引觀光客。

日本環球影城北側與日鐵（Nippon Steel）的舊廠址鄰接。舊廠址占地面積約6萬平方公尺，局部廠區為大阪市政府所擁有。市府與日鐵簽署的租賃合約將在2027年到期，廠區拆除工程已經在進行。

日本環球影城的園區面積約54萬平方公尺，若成功擴建，園區面積將擴大1成。

大阪市長橫山英幸今天在社群平台X發文表示，「目前還無法對外說明市府的應對措施，但預計在9月3日的記者會上說明」。

根據美國主題娛樂協會（Themed EntertainmentAssociation）的調查，日本環球影城2024年入園人數達1600萬人次，連續3年位居全球第3。日本環球影城相當受到各國遊客歡迎，若園區擴建成功，有望挑戰全球入園人數冠軍。

日本環球影城2015年前後曾研議在沖繩縣北部興建「第2園區」，但後來因收益等因素而放棄。報導分析，如果能取得與現有園區相鄰的土地，似乎也能降低相關風險。