快訊

洗產地？欣興電子遭檢調搜索 2副總、12工程師被帶回調查

女老師「吃學生」不只1人受害！他爆嘿咻20至30次：遭要求保密

沙德爾前腳剛走…台灣天氣仍不穩定 下周恐有新颱風帶雨彈轟北部

聽新聞
0:00 / 0:00

有望成開園後首例！日本環球影城擬大規模擴建 挑戰全球入園人數冠軍

中央社／ 東京28日綜合外電報導
日媒今天引述多名消息人士披露，位在大阪市的日本環球影城（USJ）計劃擴張到北側日本製鐵的舊廠區。 美聯社
日媒今天引述多名消息人士披露，位在大阪市的日本環球影城（USJ）計劃擴張到北側日本製鐵的舊廠區。 美聯社

日媒今天引述多名消息人士披露，位在大阪市的日本環球影城（USJ）計劃擴張到北側日本製鐵的舊廠區。若這個計畫成真，將是日本環球影城2001年開業以來，首度擴建。

「日本經濟新聞」與共同社報導，日本環球影城每年吸引1600萬人次造訪，為遊客人次最多的日本主題樂園。訪日外國人增加之際，日本環球影城有意藉由擴建園區增加魅力，進一步吸引觀光客

日本環球影城北側與日鐵（Nippon Steel）的舊廠址鄰接。舊廠址占地面積約6萬平方公尺，局部廠區為大阪市政府所擁有。市府與日鐵簽署的租賃合約將在2027年到期，廠區拆除工程已經在進行。

日本環球影城的園區面積約54萬平方公尺，若成功擴建，園區面積將擴大1成。

大阪市長橫山英幸今天在社群平台X發文表示，「目前還無法對外說明市府的應對措施，但預計在9月3日的記者會上說明」。

根據美國主題娛樂協會（Themed EntertainmentAssociation）的調查，日本環球影城2024年入園人數達1600萬人次，連續3年位居全球第3。日本環球影城相當受到各國遊客歡迎，若園區擴建成功，有望挑戰全球入園人數冠軍。

日本環球影城2015年前後曾研議在沖繩縣北部興建「第2園區」，但後來因收益等因素而放棄。報導分析，如果能取得與現有園區相鄰的土地，似乎也能降低相關風險。

環球影城 日本 大阪 遊樂園 遊客 觀光客

延伸閱讀

巴黎近郊規劃興建「七龍珠」樂園 居民亦喜亦憂

豪斯登堡新亮點 重現「今際之國的闖關者」刺激感

熊本地震滿1月 日本砸重金助重建與救觀光

日債基金吸金額創高

相關新聞

25歲新手爸摔進滾燙糖漿桶慘死！痛苦掙扎1分多鐘 驚悚畫面曝

印度一處工廠近日發生一起驚悚意外。一名25歲男子丹尼什（Danish）在糖漿工廠工作時，突然重心不穩、向後跌進沸騰的糖漿桶中，雖然同事立刻發現並救援，但丹尼什最終仍因傷勢過重不治。

新加坡加碼育兒補助 從出生到17歲每人獲近174萬元

新加坡生育率創新低，新加坡總理黃循財宣布多項育兒與住房政策，不僅放寬家長育兒假，更將補助策略從過去集中於「出生瞬間」轉向...

有望成開園後首例！日本環球影城擬大規模擴建 挑戰全球入園人數冠軍

日媒今天引述多名消息人士披露，位在大阪市的日本環球影城（USJ）計劃擴張到北側日本製鐵的舊廠區。若這個計畫成真，將是日本...

草間彌生97歲逝世…從局外人躍藝術巨星 住院仍持續創作

日本前衛藝術家草間彌生(Yayoi Kusama)14日在東京一間醫院逝世，享耆壽97歲。她一生飽受幻覺與心理疾病困擾，也將眼前幻象化為創作靈感，以鋪天蓋地的繽紛圓點、南瓜雕塑與「無限鏡屋」享譽國際，被譽為「圓點女王」，一頭鮮紅色齊耳假髮更成為個人標誌。她在精神科醫院生活近半世紀，卻始終沒有停止創作，最終從藝術界的局外人躍升全球巨星。

草間彌生28歲喊「征服紐約」 比小野洋子擁抱人體藝術

日本知名藝術家草間彌生辭世，這位被稱為「圓點女王」的傳奇藝術家曾表示，「我無法想像我死後會被如何歸類」，認為自己在藝術史上的地位無法由藝術界決定。

擁抱AI的音樂家周善祥：在數學、音樂與AI的博雅精神

本文為《周善祥Kit Armstrong：天賦與音樂的多重變奏》書評。此書由德國記者、作家柯英嘉（Inge Kloepfer）所撰寫，柯英嘉以貼身採訪，記錄下美籍音樂家周善祥（Kit Armstrong）的極高音樂造詣、豐富學習歷程，以及將音樂與人工智慧相結合的反思與實作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。