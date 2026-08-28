快訊

悠遊卡慶「北捷廣慈奉天宮站」8/30啟用！搭捷運送回饋金 1動作享雙倍

比烘衣機好？他讚1家電快速乾衣超好用 苦主曝慘痛經驗：收近2萬電費

3颱共存！班朗颱風今天生成 最新路徑曝

聽新聞
0:00 / 0:00

珊瑚揭千年氣候變遷 聖嬰加劇全球極端天候

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

根據一項最新研究，研究分析千年來的珊瑚骨骼，發現聖嬰現象（ElNino）隨著全球氣溫持續升高，正日益加劇威力，對未來氣候變遷帶來重大影響。

位於赤道太平洋的聖嬰現象正逐步增強，可能演成有紀錄以來最強的一次，將超越2015、1997及1982年等重要年份。值此之際，這份研究報告適時提出，刊登於「科學」（Science）期刊。

法新社報導，這波聖嬰現象預期將在今年底達到高峰，並預計於2027年造成全球創紀錄的高溫，目前影響範圍已從中美洲擴及印尼，造成當地乾旱，並助長猛烈的野火。

這篇論文的首席作者、密西根大學（University ofMichigan）教授柯爾（Julia Cole）受訪時表示：「在這項研究之前，我們並不清楚這情況，但現在我們知道，對東太平洋而言，這麼強烈的聖嬰現象在1000年以來是很罕見的，其強度更是遠高於工業革命前的水準。」

科學界普遍認為，聖嬰現象對全球氣候的影響，會與氣候變遷產生加乘效果，讓部分地區降雨加劇，其他地區則陷於乾旱與高溫。

不過，全球暖化本身是否進一步加劇聖嬰「南方濤動」（El Nino-Southern Oscillation，ENSO）現象，學界長久以來並未達成共識。所謂南方濤動也就是聖嬰和反聖嬰現象在熱帶太平洋的循環，導致全球氣候劇烈變化。

●珊瑚如時光機 記錄千年氣候

柯爾解釋，雖然20世紀末與21世紀初曾出現多次強烈聖嬰現象，但衛星觀測紀錄僅回溯至1980年代初，此前僅有零的星船隻觀測資料。因此，古氣候學家轉而利用珊瑚，作為替代性數據來源。

在厄瓜多西岸外海、位於東太平洋聖嬰主控區的加拉巴哥群島，擁有大量現生及化石化珊瑚。

這些珊瑚每年生長約1到2公分，科學家抽取珊瑚樣本，切片到公釐以下，研究團隊因此可製作出跨越千年來「月度」氣溫紀錄。

這是因為珊瑚骨骼的化學組成鍶鈣比例，及其中不同型態的氧，能反映出它生長時的環境條件。

●聖嬰現象加劇 與暖化同步

研究結果顯示，聖嬰的南方濤動週期變動幅度，在西元1000年至1850年的前工業時期明顯較小，自19世紀末開始逐步增加，並在過去40年間「大幅放大」。

透過觀察到的上述變化，與工業時期之前的氣候模型作比對，團隊發現，這些幅度的增加遠超過單純自然因素能造成的變化。

柯爾表示：「這項加劇趨勢，與全球暖化同步，因此很可能與人為燃燒化石燃料導致的地球升溫有關。」

「這對人類的影響極為重大，因為聖嬰是造成極端氣候與災害的主要來源。」

●石化燃料恐是禍源　加速減碳

未參與本次研究的德州農工大學（Texas A&MUniversity）氣候科學家安德魯·戴斯勒（AndrewDessler）告訴法新社：「這項發現再次強調，我們必須加速從化石燃料過渡到對氣候安全的再生能源。」

論文發現，目前東太平洋赤道附近的聖嬰南方濤動變異度，約較前工業時期高出36%，這主要因為聖嬰現象的強度提升。

柯爾表示，關於地球暖化如何影響聖嬰現象，她希望這篇論文能填補這項重大科學知識的缺口。

她說：「珊瑚就是通往過去的時光機器，但不是通往未來。我們現在能做的是告訴大家，這個趨勢正在發生，仍在持續，而且眼前的每一天都能感受到。」

珊瑚 氣候變遷 氣溫

延伸閱讀

好讀周報／珊瑚白化有解？中研院找到「抗熱益生菌」 有助度過高溫逆境

藍碳不只在海岸 中山大學發現千米深海訊號

好讀周報／熱浪連襲…歐洲河川拉警報！航運、農業、發電亂象叢生

科學人／北捷最難工程試運轉！研究揭沿線地表每年最高下陷4.2公分

相關新聞

草間彌生97歲逝世 從局外人躍藝術巨星 住院仍持續創作

日本前衛藝術家草間彌生(Yayoi Kusama)14日在東京一間醫院逝世，享耆壽97歲。她一生飽受幻覺與心理疾病困擾，也將眼前幻象化為創作靈感，以鋪天蓋地的繽紛圓點、南瓜雕塑與「無限鏡屋」享譽國際，被譽為「圓點女王」，一頭鮮紅色齊耳假髮更成為個人標誌。她在精神科醫院生活近半世紀，卻始終沒有停止創作，最終從藝術界的局外人躍升全球巨星。

草間彌生28歲喊「征服紐約」 比小野洋子擁抱人體藝術

日本知名藝術家草間彌生辭世，這位被稱為「圓點女王」的傳奇藝術家曾表示，「我無法想像我死後會被如何歸類」，認為自己在藝術史上的地位無法由藝術界決定。

25歲新手爸摔進滾燙糖漿桶慘死！痛苦掙扎1分多鐘 驚悚畫面曝

印度一處工廠近日發生一起驚悚意外。一名25歲男子丹尼什（Danish）在糖漿工廠工作時，突然重心不穩、向後跌進沸騰的糖漿桶中，雖然同事立刻發現並救援，但丹尼什最終仍因傷勢過重不治。

擁抱AI的音樂家周善祥：在數學、音樂與AI的博雅精神

本文為《周善祥Kit Armstrong：天賦與音樂的多重變奏》書評。此書由德國記者、作家柯英嘉（Inge Kloepfer）所撰寫，柯英嘉以貼身採訪，記錄下美籍音樂家周善祥（Kit Armstrong）的極高音樂造詣、豐富學習歷程，以及將音樂與人工智慧相結合的反思與實作。

影／陸女留學韓國遭肢解…韓媒公布疑似棄屍畫面 嫌犯穿女裝誤導調查

韓國一名中國大陸籍女研究生遭肢解棄屍案，疑犯為同校中國籍男講師，據警方指，疑犯在案發後更曾穿上女裝外出，疑似欲扮成死者，擾亂警方調查。韓國媒體8月27日發布疑犯女裝照及監視器畫面片段，顯示他扮成女裝的模樣，以及案發翌日手持黑色膠袋外出棄置物品的畫面。韓媒指，警方已確認他肢解屍體後分批棄置於慶山、慶州及京畿道軍浦等地。

20歲日女求醫下體遭塞性玩具！台籍名醫身分曝 辯稱採集細胞

日本發生醫療性醜聞，當地台籍男醫生涉嫌性侵女病人被捕。杉並區警視廳荻窪署於8月26日宣布，轄區「荻窪國際醫院」的75歲台籍院長范育仁於6月2日下午，在院內為1名年約20歲女患者進行婦科檢查期間，無緣無故將疑似情趣玩具塞入對方下體，受害人事後感到不適，當日到警局報案，范男涉嫌「不同意性交」罪名被捕，警方仍在調查案件。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。