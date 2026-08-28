珊瑚揭千年氣候變遷 聖嬰加劇全球極端天候

根據一項最新研究，研究分析千年來的珊瑚骨骼，發現聖嬰現象（ElNino）隨著全球氣溫持續升高，正日益加劇威力，對未來氣候變遷帶來重大影響。

位於赤道太平洋的聖嬰現象正逐步增強，可能演成有紀錄以來最強的一次，將超越2015、1997及1982年等重要年份。值此之際，這份研究報告適時提出，刊登於「科學」（Science）期刊。

法新社報導，這波聖嬰現象預期將在今年底達到高峰，並預計於2027年造成全球創紀錄的高溫，目前影響範圍已從中美洲擴及印尼，造成當地乾旱，並助長猛烈的野火。

這篇論文的首席作者、密西根大學（University ofMichigan）教授柯爾（Julia Cole）受訪時表示：「在這項研究之前，我們並不清楚這情況，但現在我們知道，對東太平洋而言，這麼強烈的聖嬰現象在1000年以來是很罕見的，其強度更是遠高於工業革命前的水準。」

科學界普遍認為，聖嬰現象對全球氣候的影響，會與氣候變遷產生加乘效果，讓部分地區降雨加劇，其他地區則陷於乾旱與高溫。

不過，全球暖化本身是否進一步加劇聖嬰「南方濤動」（El Nino-Southern Oscillation，ENSO）現象，學界長久以來並未達成共識。所謂南方濤動也就是聖嬰和反聖嬰現象在熱帶太平洋的循環，導致全球氣候劇烈變化。

●珊瑚如時光機 記錄千年氣候

柯爾解釋，雖然20世紀末與21世紀初曾出現多次強烈聖嬰現象，但衛星觀測紀錄僅回溯至1980年代初，此前僅有零的星船隻觀測資料。因此，古氣候學家轉而利用珊瑚，作為替代性數據來源。

在厄瓜多西岸外海、位於東太平洋聖嬰主控區的加拉巴哥群島，擁有大量現生及化石化珊瑚。

這些珊瑚每年生長約1到2公分，科學家抽取珊瑚樣本，切片到公釐以下，研究團隊因此可製作出跨越千年來「月度」氣溫紀錄。

這是因為珊瑚骨骼的化學組成鍶鈣比例，及其中不同型態的氧，能反映出它生長時的環境條件。

●聖嬰現象加劇 與暖化同步

研究結果顯示，聖嬰的南方濤動週期變動幅度，在西元1000年至1850年的前工業時期明顯較小，自19世紀末開始逐步增加，並在過去40年間「大幅放大」。

透過觀察到的上述變化，與工業時期之前的氣候模型作比對，團隊發現，這些幅度的增加遠超過單純自然因素能造成的變化。

柯爾表示：「這項加劇趨勢，與全球暖化同步，因此很可能與人為燃燒化石燃料導致的地球升溫有關。」

「這對人類的影響極為重大，因為聖嬰是造成極端氣候與災害的主要來源。」

●石化燃料恐是禍源 加速減碳

未參與本次研究的德州農工大學（Texas A&MUniversity）氣候科學家安德魯·戴斯勒（AndrewDessler）告訴法新社：「這項發現再次強調，我們必須加速從化石燃料過渡到對氣候安全的再生能源。」

論文發現，目前東太平洋赤道附近的聖嬰南方濤動變異度，約較前工業時期高出36%，這主要因為聖嬰現象的強度提升。

柯爾表示，關於地球暖化如何影響聖嬰現象，她希望這篇論文能填補這項重大科學知識的缺口。

她說：「珊瑚就是通往過去的時光機器，但不是通往未來。我們現在能做的是告訴大家，這個趨勢正在發生，仍在持續，而且眼前的每一天都能感受到。」