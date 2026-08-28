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25歲新手爸摔進滾燙糖漿桶慘死！痛苦掙扎1分多鐘 驚悚畫面曝

聯合新聞網／ 綜合報導
印度一名工人向後跌進滾燙糖漿中。圖／擷取自X @world24x7hr
印度一名工人向後跌進滾燙糖漿中。圖／擷取自X @world24x7hr

印度一處工廠近日發生一起驚悚意外。一名25歲男子丹尼什（Danish）在糖漿工廠工作時，突然重心不穩、向後跌進沸騰的糖漿桶中，雖然同事立刻發現並救援，但丹尼什最終仍因傷勢過重不治。

根據《今日印度》《鏡報》報導，丹尼什為了幫助家人償還7萬印度盧比（約新台幣2萬3千元）的債務，遠從他鄉來到馬哈拉什特拉邦尋找工作，最後在糖漿工廠獲得機會，入職大約四個月。

然而8月21日，丹尼什在工作時突然向後跌進沸騰的巨大糖漿桶中，多名同事不顧高溫危險，想盡辦法用大型長柄杓救援丹尼什，丹尼什在滾燙的糖漿中掙扎1分多鐘終於被拖上來，痛苦的在地板上翻滾哀號，驚悚畫面全被工廠監視器拍了下來。丹尼什全身嚴重燒燙傷，即使緊急送往醫院仍回天乏術。

才剛成為新手爸爸的丹尼什，留下妻子、兩個月的兒子和父母兄姊。其家人難以接受死訊，甚至一度懷疑是同事把他推下去的，但監視器畫面顯示，當時丹尼什身邊一個人都沒有，他自己站在冒著煙的糖漿桶前，微微搖晃後突然向後跌坐，直接摔進桶中。屍檢後丹尼什的遺體被送回家鄉，家人為他舉行了葬禮。

印度 燒燙傷 死亡 工廠 工人

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