影／陸女留學韓國遭肢解…韓媒公布疑似棄屍畫面 嫌犯穿女裝誤導調查

韓國一名中國大陸籍女研究生遭肢解棄屍案，疑犯為同校中國籍男講師，據警方指，疑犯在案發後更曾穿上女裝外出，疑似欲扮成死者，擾亂警方調查。韓國媒體8月27日發布疑犯女裝照及監視器畫面片段，顯示他扮成女裝的模樣，以及案發翌日手持黑色膠袋外出棄置物品的畫面。韓媒指，警方已確認他肢解屍體後分批棄置於慶山、慶州及京畿道軍浦等地。

中國傳媒較早前報導該受害者、25歲中國留學生名叫「文文」。韓國《朝鮮日報》報道，慶山警察署26日消息，31歲疑犯鄭某是文文就讀大學的講師，文文曾修讀其課程。兩人8月20日凌晨約2時一同進入鄭某位於慶山市河陽邑的住所，監視器未見文文遭強行拖拽，警方相信鄭某當日在住所內勒死文文。

根據警方所指，鄭某其後展開連串誤導偵查的行動，他以女裝打扮外出，穿上連身裙、戴上帽子，拉着行李箱前往大邱東大邱站，並在外出時帶上文文的手機，至東大邱站時關閉文文手機電源。

他在站內廁所換回男裝後返回住所，翌日下午7時許更親自報警，自稱是文文男友，聲稱她「說要去大邱後失蹤」。

據韓媒指，警方透過監視器發現「女子」體型疑似男性，追蹤至鄭某住所，8月25日將他拘捕並發現文文遺體。

韓媒又公布監視器片段，顯示疑犯案發翌日手持黑色膠袋外出棄置的畫面。

韓國一名中國籍女研究生遭肢解棄屍案，疑犯為同校中國籍男講師。韓國媒體2026年8月27日發布疑犯正面照及閉路電視片段，顯示他案發翌日手持黑色膠袋外出棄置物品。（電視截圖）

MBC報道，警方確認鄭某曾肢解屍體，於多日內分批棄置於慶山、慶州及京畿道軍浦等地，正搜索垃圾焚化場等處。

傳媒發布疑似棄屍監視器影片：

報導指，法院以有逃逸之虞發出拘捕令，鄭某拒絕接受心理變態檢測，聲稱與文文是戀人關係並曾發生矛盾，警方計劃追加遺棄屍體等罪名，並考慮公開其具體個人資料。

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文章授權轉載自《香港01》