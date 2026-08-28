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20歲日女求醫下體遭塞性玩具！台籍名醫身分曝 辯稱採集細胞
日本發生醫療性醜聞，當地台籍男醫生涉嫌性侵女病人被捕。杉並區警視廳荻窪署於8月26日宣布，轄區「荻窪國際醫院」的75歲台籍院長范育仁於6月2日下午，在院內為1名年約20歲女患者進行婦科檢查期間，無緣無故將疑似情趣玩具塞入對方下體，受害人事後感到不適，當日到警局報案，范男涉嫌「不同意性交」罪名被捕，警方仍在調查案件。
據了解，受害人之前數次前往該間醫院求診，案發時只有她和范育仁共處一室。而范育仁事後辯稱為了採集細胞，確實有使用過玩具，但只是碰觸病人下半身。
根據官網資料，荻窪國際醫院2023年6月起營運，標榜提供中英日等多種語言服務，台籍院長范育仁專精內科、婦科及身心科。
醫院在范男被捕前一天、即是8月25日，院方宣布因「臨時狀況，本院即日起暫時休診，目前尚未確定恢復看診日期」，對於造成患者不便，院方深感抱歉，後續看診安排將透過官網另行公告，呼籲留意最新消息，並感謝外界理解與體諒。
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文章授權轉載自《香港01》
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