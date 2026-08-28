快訊

蘭嶼電廠廠長夜釣失聯3天 坦克岩北側尋獲已明顯死亡

尼泊爾致命洪災逾390死！兩座堰塞湖恐潰決 專家揭預警致命盲區

川普又在地圖上動手腳！安大略湖改名美國湖 加拿大商人用帽子回擊

聽新聞
0:00 / 0:00

法國高中9月起實施手機禁令 教育界憂時機「不佳」：還沒準備好

中央社／ 巴黎27日專電
法國將於9月開學時推動高中校園手機禁令。部分教育界人士表示，恐難在短時間內全面落實。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
法國將於9月開學時推動高中校園手機禁令。部分教育界人士表示，恐難在短時間內全面落實。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

法國將於今年9月開學時推動高中校園手機禁令。部分教育界人士表示，恐難在短時間內全面落實。

法國24台（France 24）報導，法國國會今年7月通過立法，禁止15歲以下兒童使用社群媒體，並禁止高中生在校內使用手機。

法國憲法委員會（Constitutional Council）於8月稍早以侵害言論自由為由，駁回法案中的社群媒體禁令條文，但未針對高中校園手機禁令相關條文做出裁決。

法國政府發言人布勒容（Maud Bregeon）日前表示，儘管法案中的關鍵條文遭駁回，總統馬克宏（Emmanuel Macron）仍決定頒布包含手機禁令在內的法律。她在內閣會議後表示，高中校園手機禁令可自新學年開學起生效。

法國最大校長工會SNPDEN-Unsa全國秘書長雷奈（François Resnais）批評新政策實施時機「不佳」，並直言「學校還沒準備好」。

工會副秘書長考夫曼（Christelle Kauffmann）則表示，恐需近一年時間，禁令才能在所有高中全面落實。

她說，要讓年輕人遵守一項新規定非常困難，即便法律理應自動適用，實際執行卻沒那麼簡單，「你不可能在每個學生背後都安排一名監督人員」。

法國教育部在指引中建議，「教學用途」或「維持學校正常運作所需」的情況可豁免於禁令。

法國 手機 教育

延伸閱讀

澳16歲以下社媒禁令無效？使用率回升逼近實施前水準

防成癮風險 校方管制學生手機恐衝突

家長團體：手機規範不能變「空白授權」

學校衛生法三讀 教部將評估是否修手機管理規範

相關新聞

20歲日女求醫下體遭塞性玩具！台籍名醫身分曝 辯稱採集細胞

日本發生醫療性醜聞，當地台籍男醫生涉嫌性侵女病人被捕。杉並區警視廳荻窪署於8月26日宣布，轄區「荻窪國際醫院」的75歲台籍院長范育仁於6月2日下午，在院內為1名年約20歲女患者進行婦科檢查期間，無緣無故將疑似情趣玩具塞入對方下體，受害人事後感到不適，當日到警局報案，范男涉嫌「不同意性交」罪名被捕，警方仍在調查案件。

澳洲奪命火警！5歲女童喪命 16歲英勇少年破窗救人嚴重受傷

澳洲新南威爾斯州（New South Wales）1處民宅於上星期四（8月20日）發生1宗奪命火災。位於斯旺西（Swansea）1處民宅當日下午突然起火，火勢迅速蔓延，1名5歲女童不幸葬身火海。火災發生時，2名路人奮勇衝入火場救人，其中1名16歲少年破窗營救時嚴重受傷。

紐時Quiz｜草間彌生辭世、美債歷史新高、豪雨山洪成災

聯合報數位版「紐時Quiz」新單元，節選紐約時報新聞測驗專欄的國際頭條及多元主題，以及國內重大新聞焦點，每周五推出新聞時事小測驗，考驗你對新聞議題的掌握度，對時事話題的敏銳度。一起來看看本周有哪些國內外新聞大事件。

同行是朋友不是敵人 小品牌女店主靠抱團做生意

走在紐約布魯克林Boerum Hill的Atlantic Avenue，你可能會注意到一間賣蘇木色與黃綠色皮革包的精品店。這是去年11月開幕的Lindquist Object。

法國高中9月起實施手機禁令 教育界憂時機「不佳」：還沒準備好

法國將於今年9月開學時推動高中校園手機禁令。部分教育界人士表示，恐難在短時間內全面落實

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。