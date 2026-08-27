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烏干達無新增病例 世衛宣布當地伊波拉疫情結束
非洲東部國家烏干達已經數十天沒有新增伊波拉（Ebola）病毒的病例，世界衛生組織（World Health Organization）今天宣布，當地正式擺脫疫情。
法新社報導，世界衛生組織在社群媒體X平台發文寫道：「從2026年7月16日最後一件確診移入性伊波拉病例出院以來，烏干達度過42天，沒有發現該病例相關的後續傳播，代表著疫情結束。」
世界衛生組織還讚揚了烏干達政府、醫護人員及其合作夥伴，「為遏制疫情並防止進一步擴散而採取強力措施」。
烏干達總計通報20起伊波拉病例，其中2人喪命，這些患者幾乎都曾去過剛果民主共和國。
從5月15日宣布伊波拉疫情爆發以來，剛果民主共和國通報超過5600起確診病例，其中包含逾2700人病歿。
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