烏干達無新增病例 世衛宣布當地伊波拉疫情結束

搭乘長途航班時，不少旅客或許曾看過空服人員在忙碌的機艙中親切微笑、專業應對各種需求，但你可能不知道，當遇到極度不講理或傲慢的乘客時，空服員之間其實有一套機密的「社群暗號」。近年來，除了網路流行的「Karen」用來指稱無理取鬧的女性外，航空業內部長期流傳著一個看似普通的男性名字：Philip。

2026-08-27 17:24