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日本國寶佛足石油漬已清除 寺方擴大圍欄防止再犯

中央社／ 東京27日專電

台籍39歲女子蔡宜臻（藝名五熊）涉嫌向日本奈良藥師寺國寶「佛足石」潑油，寺方在事發數天後巡查時，發現石面出現未曾有過的污痕，導致事件曝光。目前污漬已完成清除，寺方也重新檢討佛足石與參觀者之間的距離，避免類似事件再次發生。

集英社報導，藥師寺表示，工作人員發現污痕時，距離事發已經有幾天，「寺方人員發現（佛足石）上面出現了以前沒有的污漬。不過，當時並不知道究竟附著了什麼物質。由於這是國寶，因此委託文化廳檢驗成分，也向警方報案，並提交了寺內監視器的影像。」

奈良縣政府文化財課表示，東京文化財研究所進行成分分析後，確認佛足石上的液體含有甘油。後續由奈良市元興寺文化財研究所進行專業清除作業，歷時數日完成處理。佛足石目前已恢復至事件發生前的狀態。

警方調閱監視器影像後鎖定蔡宜臻，指她涉嫌於今年4月6日參觀藥師寺期間，向佛足石潑灑液體。蔡宜臻於事發隔天離開日本，8月22日再度入境時，在關西國際機場遭警方逮捕。她向警方供稱，「會對令我感動的事物淋油祈禱」。

警方還發現，她這次入境時，身上依舊攜帶用於祈禱的液體。目前警方正在調查，她是否曾在其他地點做出類似行為。

佛足石製作於西元753年，石面刻有釋迦牟尼佛的足跡，被認為是日本現存最古老的佛足石，1952年獲指定為國寶。由於石面上的足跡雕刻較淺，必須靠近才能看清楚，寺方過去雖然避免參觀者直接觸摸，但是把圍欄設置在能讓參觀者盡量近距離觀看的位置。

然而，這次事件發生後，藥師寺重新調整展示方式，「我們已將環繞佛足石的圍欄移得比以前更遠」。

奈良縣政府文化財課指出，對寺院而言，面對前來參拜的民眾，通常會以人性本善的角度看待，相信他們是抱持信仰之心前來參拜，不會用懷疑的眼光看待參觀者。不過，即使行為人自稱這麼做是基於自己的信仰觀念，「但是站在我們的立場，這就是污損文化資產的行為。」

日本 國寶

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