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小心越賺越窮？財經專家示警1鐵則守住退休金 踩雷身家恐秒歸零

聯合新聞網／ 綜合報導
許多標榜「在家輕鬆操作、高額報酬」的兼職陷阱層出不窮。上班族若缺乏警覺，不僅無法增加老後資金，反而可能讓辛苦存下的退休金血本無歸，陷入越忙越窮的困境。 示意圖／AI生成
許多標榜「在家輕鬆操作、高額報酬」的兼職陷阱層出不窮。上班族若缺乏警覺，不僅無法增加老後資金，反而可能讓辛苦存下的退休金血本無歸，陷入越忙越窮的困境。 示意圖／AI生成

隨著企業推動工作方式改革與工時縮減，許多50歲以上的上班族為了補足收入缺口或為退休生活鋪路，紛紛開始尋找副業。日本知名經濟專欄作家荻原博子指出，退休前的職涯發展確實是保障未來的關鍵，早一點布局能為往後養老生活拉開顯著差距。

然而，副業熱潮下其實也暗藏危機，許多標榜「在家輕鬆操作、高額報酬」的兼職陷阱層出不窮。上班族若缺乏警覺，不僅無法增加老後資金，反而可能讓辛苦存下的退休金血本無歸，陷入越忙越窮的困境。

根據日媒「President Online」報導，荻原博子特別告誡，50多歲的上班族在選擇副業時，必須恪守「凡是要求先出錢的職缺，幾乎都是詐欺」的鐵則。許多不法業者利用「打字輸入、簡單數據處理」即可賺取高薪的幌子，隨後便以「購買指定電腦」、「繳交平台註冊費」或「支付數據處理費」等名義要求求職者先行付款。

求職者切記「工作是為了賺錢而非給錢」的基本常識，無論條件看似多麼優渥都應堅決拒絕。此外，若本業仍有餘裕，副業實無須過度施壓，可將其視為拓展視野、培養興趣或延伸現有技能的試驗場域，利用每周休假中的一天或每天一小時彈性投入即可。

為了降低試錯風險並兼顧生活品質，妥善運用勞基法保障的特休假成為中年轉型的智慧選擇。中年上班族可善用假期去考取證照、進修學習，甚至參與如「度假兼職（Resort Byte）」這類季節性派遣工作，或是在地農家、旅宿的短期實習計畫。透過兩三天至數周的短期體驗，不僅能在異地邊工作賺取報酬、享受溫泉與風土民情，更能親身接觸農業、漁業等平時難以觸及的領域，為第二人生發掘全新可能性。

除了旅遊型的打工體驗外，荻原博子更大力推薦50歲以上族群嘗試至「照護機構」短期兼職。隨著年歲漸長，父母的照護與自身的老後規劃已是不可迴避的現實課題。親自走入照護第一線，不僅能賺取額外收入，更能獲得第一手的產業實情與業界網絡，了解各機構的營運方針、人力配置與潛在問題。

這些無法從廣告宣傳中獲得的寶貴資訊，未來在為自己或家人選擇安心的照護環境時，將成為最實用的決策依據。副業不應僅止於金錢的獲取，更是為老後生活鋪路、獲取關鍵資訊的絕佳戰略。

詐騙 養老 退休 上班族 求職 日本 實習 斜槓 打工

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