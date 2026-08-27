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熱浪籠罩德國 今夏高溫死亡數增至近1.6萬人

中央社／ 柏林27日綜合外電報導

德國聯邦衛生部旗下羅伯特‧科赫研究所今天表示，隨著熱浪接二連三肆虐歐洲，德國今夏記錄到的高溫相關死亡案例已增至1萬5800人，創下歷史紀錄。

法新社報導，羅伯特‧科赫研究所（Robert KochInstitute）指出，截至6月底的1週記錄到約9600件高溫相關死亡案例，以75歲以上長者占最大宗，當時溫度超過攝氏40度。

最新統計資料顯示，德國7月底至8月中旬另記錄到4000起高溫相關死亡案例。

今夏高溫與乾旱重創歐洲多個地區，造成相關死亡數激增，更導致森林大火、農作物歉收以及主要河流水位降低，連帶影響河流航運。法國、英國與西班牙這段期間陸續通報高溫相關超額死亡案例。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）本週稍早舉行內閣閉門會議，討論議題包含因應氣候變遷和高溫適應等，但未宣布任何新措施。

梅爾茨表示，德國所有16個邦將負責主要的高溫防範業務，未來12年將從特別基礎設施與環保基金獲得1000億歐元（約新台幣3兆6920億元）經費支應相關工作。

他昨天強調「相關計畫和經費都不缺」，補充說待乾旱和森林大火災情過後，當局將評估針對農林業的潛在災後補助。

德國 熱浪 高溫

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