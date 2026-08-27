快訊

赴基隆大廟求子遭主委要求「全裸治療」 過程中竟要她想像丈夫面孔

國銀房貸逾放全低估！金管會證實：一家銀行漏報害數字失真

聽新聞
0:00 / 0:00

日本首調查動物咖啡館 環境省點名稽查衛生、動物福祉

中央社／ 東京27日綜合外電報導

日本環境省表示，基於對衛生與動物福祉的疑慮，最快將於下個月開始調查可與動物互動的咖啡館。這也是日本政府首次對動物咖啡館展開調查。

日本「每日新聞」、「內外時報」、法新社報導，在這類動物咖啡館內，顧客可以邊用餐邊與店內飼養的動物近距離接觸。收費標準通常為每小時1000日圓至2000日圓不等（約新台幣200至398元），餐飲費另計。

這種動物咖啡館內會飼養的動物，除了狗、貓、兔子、鳥類等常見寵物外，部分店家還飼養了非日本原生的水豚、雪貂、土撥鼠等。

日本全國有數百家這樣的咖啡館。日本動保人士指出，店內的動物有時會被關在狹窄空間，被迫長時間與人類接觸，恐使動物承受過度壓力。此外，這類店家的流行也可能助長罕見野生動物的捕捉與非法交易。

日本環境省官員表示，調查最快將於下個月展開，首要任務是掌握動物咖啡廳的數量、飼養的動物種類、衛生管理狀況以及客群等資訊，並預計於2027年度進一步開展針對店家的訪談與實地考察，以深入瞭解實際情況。

日本環境省官員也指出，環境省將檢查店家是否符合相關法規，包括動物是否有足夠空間，以及多久進行一次清潔。他也強調，「如果發現有設施疑似違反「動物愛護管理法」規定的條文，我們隨後可能會進行現場稽查」。

日本世界自然基金會（WWF Japan）官網指出，根據2021年進行的一項調查，「越年輕的世代越傾向尋求與野生動物互動」，當時便預測這類能與動物互動的咖啡館需求將會持續成長。

然而另一方面，由於「涉及野生動物」，其衛生管理長期以來一直備受質疑；同時，動物被圈養於狹窄空間內、長時間與人類接觸所產生的壓力，也令人感到擔憂。

日本世界自然基金會2025年調查指出，部分店家飼養了名列國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄的物種。這些動物中還有受「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」（CITES）所約束的物種。

報告也提到，部分店家衛生管理不足，並未引導顧客在接觸動物後洗手，且「微生物檢測在多家設施中皆驗出了病菌」。

日本世界自然基金會表示，在動物咖啡館中，鳥類的動物福祉評分最低，而雪貂等哺乳類動物也因壓力而面臨健康受損的問題。此外，有固定與獸醫合作的店家還不到全國總數的80%，顯示動物生病時的照護機制存在極大漏洞。

動保組織「善待動物組織」（PETA）亞洲區專案協調員伊麥（Laila Imai，音譯）表示：「無論動物是水獺、水豚、浣熊、貓頭鷹、爬蟲類或其他野生物種，這些店家的營運都是圍繞著近距離接觸建立，將顧客娛樂置於動物需求之上。」

伊麥也指出：「許多動物整天被迫不斷被撫摸、忍受噪音、相機閃光燈，以及與陌生人互動。對訪客來說看似迷人的景象，對被迫以這種方式生活的動物而言，卻可能極具壓力且不自然。」

不過，也有部分動物咖啡館扮演著中途之家的角色，協助為被救援的貓狗尋找新家。

對喜愛動物的人來說，能與可愛動物互動的動物咖啡館確實充滿魅力，但動物福祉及衛生管理等問題也備受關注。日本政府此次調查，將首度全面掌握這類店家的實際情況。

日本 動物 咖啡館

延伸閱讀

桃園TNVR遊蕩犬數量逐年下降 擴增寵物公園、首創寵物戲水池

鼓勵毛孩身分登記 農業部祭出3萬張300元寵物券

台南遊蕩犬逾萬隻 餵食亂象衍生追人追車 市府：要辦正確餵養研習

狗可與人類一樣長壽？ 血液代謝揭衰老機制

相關新聞

都在裝窮？男友藏房產1年多竟為「婚前測試」 準新娘得知真相心寒

自以為無傷大雅的謊言，恐成為拖垮感情的最後一根稻草？南韓一名女網友透露，自己與「租屋族」男友交往將近1年半，兩人互相扶持、打拚，她也因擔心男方的經濟狀況，無論約會或吃飯都會有所顧忌。近日兩人論及婚嫁，沒想到男友這才認了自己名下有房，過去說謊都是為了對她進行「婚前測試」，讓女網友超傻眼...

搭機別惹毛空服員！機艙秘密暗號「Philip」曝光 內行揭背後真實涵義

搭乘長途航班時，不少旅客或許曾看過空服人員在忙碌的機艙中親切微笑、專業應對各種需求，但你可能不知道，當遇到極度不講理或傲慢的乘客時，空服員之間其實有一套機密的「社群暗號」。近年來，除了網路流行的「Karen」用來指稱無理取鬧的女性外，航空業內部長期流傳著一個看似普通的男性名字：Philip。

擁抱AI的天才音樂家！周善祥如何在科技時代，活出當今社會欠缺的博雅精神

本文為《周善祥Kit Armstrong：天賦與音樂的多重變奏》書評。此書由德國記者、作家柯英嘉（Inge Kloepfer）所撰寫，柯英嘉以貼身採訪，記錄下美籍音樂家周善祥（Kit Armstrong）的極高音樂造詣、豐富學習歷程，以及將音樂與人工智慧相結合的反思與實作。

老年移居…日72歲夫妻賣房搬海邊 女兒半年後探望驚見大變化

日本一對72歲夫妻退休後，原本住在都市獨棟住宅，房貸早已繳清，每月合計可領約24萬日圓（約新台幣5萬元）年金，另有約2800萬日圓（約新台幣588萬元）存款。沒想到兩人卻決定賣掉住了30多年的房子，搬到海邊生活，起初讓46歲女兒相當反對，直到半年後親自探望，才發現父母真的變了。

孫子玩具與床放好多年…日75歲夫妻留房苦等 女兒一句話讓他們放手

日本一對年約75歲的夫妻，退休後住在4房獨棟住宅，房貸早已繳清，每月合計可領約24萬日圓（約新台幣5萬元）年金，另有約2000萬日圓（約新台幣420萬元）存款。多年來，他們始終替女兒一家保留一間房，床鋪、棉被、孫子的玩具與繪本都不敢動，直到女兒一句話，才決定不再繼續空著。

坐牢49年 義黑手黨教父81歲逝…曾勸年輕人別入黑社會

義大利黑手黨「光榮會」（'Ndrangheta）大老帕帕利亞（Domenico Papalia）26日辭世，享壽81歲。他是義大利知名黑幫教父，在獄中服刑長達49年，近期轉往醫院治療癌症重症，26日在醫院病逝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。