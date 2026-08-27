日本首調查動物咖啡館 環境省點名稽查衛生、動物福祉

日本環境省表示，基於對衛生與動物福祉的疑慮，最快將於下個月開始調查可與動物互動的咖啡館。這也是日本政府首次對動物咖啡館展開調查。

日本「每日新聞」、「內外時報」、法新社報導，在這類動物咖啡館內，顧客可以邊用餐邊與店內飼養的動物近距離接觸。收費標準通常為每小時1000日圓至2000日圓不等（約新台幣200至398元），餐飲費另計。

這種動物咖啡館內會飼養的動物，除了狗、貓、兔子、鳥類等常見寵物外，部分店家還飼養了非日本原生的水豚、雪貂、土撥鼠等。

日本全國有數百家這樣的咖啡館。日本動保人士指出，店內的動物有時會被關在狹窄空間，被迫長時間與人類接觸，恐使動物承受過度壓力。此外，這類店家的流行也可能助長罕見野生動物的捕捉與非法交易。

日本環境省官員表示，調查最快將於下個月展開，首要任務是掌握動物咖啡廳的數量、飼養的動物種類、衛生管理狀況以及客群等資訊，並預計於2027年度進一步開展針對店家的訪談與實地考察，以深入瞭解實際情況。

日本環境省官員也指出，環境省將檢查店家是否符合相關法規，包括動物是否有足夠空間，以及多久進行一次清潔。他也強調，「如果發現有設施疑似違反「動物愛護管理法」規定的條文，我們隨後可能會進行現場稽查」。

日本世界自然基金會（WWF Japan）官網指出，根據2021年進行的一項調查，「越年輕的世代越傾向尋求與野生動物互動」，當時便預測這類能與動物互動的咖啡館需求將會持續成長。

然而另一方面，由於「涉及野生動物」，其衛生管理長期以來一直備受質疑；同時，動物被圈養於狹窄空間內、長時間與人類接觸所產生的壓力，也令人感到擔憂。

日本世界自然基金會2025年調查指出，部分店家飼養了名列國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄的物種。這些動物中還有受「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」（CITES）所約束的物種。

報告也提到，部分店家衛生管理不足，並未引導顧客在接觸動物後洗手，且「微生物檢測在多家設施中皆驗出了病菌」。

日本世界自然基金會表示，在動物咖啡館中，鳥類的動物福祉評分最低，而雪貂等哺乳類動物也因壓力而面臨健康受損的問題。此外，有固定與獸醫合作的店家還不到全國總數的80%，顯示動物生病時的照護機制存在極大漏洞。

動保組織「善待動物組織」（PETA）亞洲區專案協調員伊麥（Laila Imai，音譯）表示：「無論動物是水獺、水豚、浣熊、貓頭鷹、爬蟲類或其他野生物種，這些店家的營運都是圍繞著近距離接觸建立，將顧客娛樂置於動物需求之上。」

伊麥也指出：「許多動物整天被迫不斷被撫摸、忍受噪音、相機閃光燈，以及與陌生人互動。對訪客來說看似迷人的景象，對被迫以這種方式生活的動物而言，卻可能極具壓力且不自然。」

不過，也有部分動物咖啡館扮演著中途之家的角色，協助為被救援的貓狗尋找新家。

對喜愛動物的人來說，能與可愛動物互動的動物咖啡館確實充滿魅力，但動物福祉及衛生管理等問題也備受關注。日本政府此次調查，將首度全面掌握這類店家的實際情況。