都在裝窮？男友藏房產1年多竟為「婚前測試」 準新娘得知真相心寒

自以為無傷大雅的謊言，恐成為拖垮感情的最後一根稻草？南韓一名女網友透露，自己與「租屋族」男友交往將近1年半，兩人互相扶持、打拚，她也因擔心男方的經濟狀況，無論約會或吃飯都會有所顧忌。近日兩人論及婚嫁，沒想到男友這才認了自己名下有房，過去說謊都是為了對她進行「婚前測試」，讓女網友超傻眼，內心滿滿被欺騙的空虛感，兩人的婚事也因此陷入危機。

體育娛樂報指出，南韓一名女網友在網路論壇發文表示，她與男友交往約1年5個月，近日達成共識要結婚，也敲好了拜訪雙方父母的時間。準備從情侶昇華到夫妻關係，小倆口也開誠布公各自的經濟狀況，以及雙方家庭能提供多少的結婚資助。

女網友透露，交往過程中男友一直營造「辛苦租屋族」的形象，常稱繳完房租就沒錢了，且存款確實也比自己少，她本來就不在意這些小事，也怕男友有經濟上的負擔，吃飯、約會都會格外小心。豈料，直到論及婚嫁的這刻，男友才坦言房子已是名下的自購屋，當初謊稱的每月租金，實則為房貸支出。

女網友不解男友為何要說謊，對此男方則回應，「因為身邊的朋友建議，最好向女友隱瞞自己有房子這件事」，並認為這樣的謊言無傷大雅。男友還補充道，他在知道女友以為自己沒什麼財產，卻仍願意與他結婚時深受感動，「聽到那句話後，我就認定妳是能和我共度餘生的人。」

然而，男友的自我感動卻讓女網友非常不舒服，她認為自己深受欺騙，且莫名地接受了男友單方面的「婚前測試」，內心只剩滿滿空虛及背叛感。女網友直言，「不管是誰建議的，最後選擇對我隱瞞的人依然是他自己」，過去與男友的快樂回憶似乎都變了調，更有了是否還能走下去的疑慮。

文章曝光後掀起討論，部分網友認為遭親密的對象隱瞞，感受確實不佳，「他是覺得自己有多了不起，竟然還要測試別人嗎？」、「還要測試伴侶是不是適合結婚的人，代表他根本沒那麼愛妳」，也有人認為男方缺乏主見，「這個男人這麼容易聽信別人的話，以後一起生活有得受了」。