日議員團訪中 大陸：台灣有事立場不變、對日政策不變

日本跨黨派國會議員團今天與中國共產黨中央對外聯絡部副部長陸慷舉行會談。中方強調，日方若不改變對「台灣有事」的立場，中國就不會改變對日政策。

這是日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」相關國會答詢、日中關係惡化以來，日本國會議員團首度訪中。

產經新聞報導，中道改革聯合宣傳委員長伊佐進一會後向媒體表示，日方在會中提議恢復目前陷入停滯的日中文化及青年交流，同時要求中方釋放遭中國拘留的日本公民，並確保出口管制措施的透明度。

針對高市早苗有關「台灣有事」的國會答詢，中方再次要求日方撤回相關言論，並表明只要日本政府的立場沒有改變，中國就「無意改變」目前的對日政策。這等同中方再次要求日方撤回答詢內容。

伊佐透露，雙方在會談中多次激烈交鋒。不過，中方同時表示「非常重視面對面交流的機會」。伊佐指出，雙方均認同這次會談有助為日中關係正常化營造氣氛。

公明黨參議員川村雄大也出席會談。原本以代表團成員身分訪中的自民黨前厚生勞動副大臣橋本岳，則在會談開始前返回日本。

訪中期間，議員團也在北京與中國政府智庫中國社會科學院交換意見，並考察機器人、自動駕駛等最新科技。