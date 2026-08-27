老年移居…日72歲夫妻賣房搬海邊 女兒半年後探望驚見大變化

日本一對72歲夫妻退休後，原本住在都市獨棟住宅，房貸早已繳清，每月合計可領約24萬日圓（約新台幣5萬元）年金，另有約2800萬日圓（約新台幣588萬元）存款。沒想到兩人卻決定賣掉住了30多年的房子，搬到海邊生活，起初讓46歲女兒相當反對，直到半年後親自探望，才發現父母真的變了。

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，和子（化名）與丈夫隆（化名）都是72歲。丈夫完全退休後，夫妻倆待在家的時間變多，卻常各自在不同房間看電視，和子甚至開始懷疑「繼續住在這裡的理由是什麼」。後來兩人想起結婚40週年時造訪的海邊小鎮，才萌生移居念頭。

女兒真紀（化名）起初擔心父母只看到旅行時的浪漫，忽略交通、醫療與老後問題。夫妻倆因此先到當地短住1個月，實際確認超市、醫院、公車與災害風險，最後選擇位於高地、距離車站及超市約10分鐘的中古公寓。原本住家以約3300萬日圓（約新台幣693萬元）出售，新家連同裝修花費約2000萬日圓（約新台幣420萬元）。

搬家半年後，真紀第一次前往探望，發現原本嫌出門麻煩的父親竟每天早上走到海邊散步，整個人也曬黑不少。更讓她意外的是，過去父親吃飯時總盯著電視、不太說話，如今夫妻倆卻會不停分享附近店家、散步時遇到的人，讓她忍不住感嘆：「原來爸爸媽媽兩個人會聊這麼多。」

海邊生活並非沒有不便，看專科醫師仍得搭電車到鄰近城市，冬季海風強，公寓管理費與修繕基金每月也要約3萬日圓（約新台幣6300元）。不過夫妻倆認為，搬家後最大的改變，不只是住得離海更近，而是開始重新討論未來想過什麼樣的生活。報導也提醒，退休後移居自然環境較好的地區固然吸引人，但交通、醫療與失去駕駛能力後是否仍能生活，才是更重要的考量。